Kerem Aktürkoğlu sevinci

Sarı-lacivertli takımda Kerem Aktürkoğlu'nun performansı yüzleri güldürdü. Milli futbolcunun Avrupa Ligi'nde Nice ve Stuttgart karşılaşmalarında attığı 3 golle getirdiği 6 puan büyük önem taşıdı. Kadıköy'de taraftarlardan destek alan 27 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşlarıyla da uyum yakalamayı başardı.
