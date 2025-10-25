Alkışlar İsmail'e

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Avrupa Ligi'nde üçüncü haftada Alman ekibi Stuttgart'ı sahasında 1-0 yenen Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in başarısı dikkat çekiyor. Bundesliga'nın en formda ekiplerinden Stuttgart'ı orta sahadaki güçlü oyunuyla yenen sarı-lacivertlilerde öne çıkan isim İsmail Yüksek oldu. Son dönemde artan form grafiğini devam ettiren 26 yaşındaki futbolcu, istatistikleriyle göz doldurdu. Özellikle savunma kısmında çok iyi işler çıkaran milli yıldız, Kadıköy'de tribünlerde ayakta alkışlandı.

SAVUNMA RAKAMLARI MÜTHİŞ

İsmail Yüksek, Stuttgart karşısında maç boyunca 3 top çalma, 2 tehlike engelleme, 3 top geri kazanma, 3 hava topu mücadelesi kazanma, 5 ikili mücadele kazanma rakamları tutturdu. İsmail, yüzde 73'lük pas isabeti bulurken, 2 de kilit pas attı. Tecrübeli yıldız, hücum bölgesinde 2 şut çekerek üçüncü bölgeye de destek verdi. Maçın sonunda Teknik Direktör Domenico Tedesco da öğrencisinden övgü dolu sözlerle sarf ederek performansı için tebrik etti.

ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCU

Teknik Direktör Domenico Tedesco, öğrencisi İsmail Yüksek'in Stuttgart maçındaki performansından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Domenico Tedesco, 1-0 kazandıkları Stuttgart maçının ardından yaptığı açıklamada, "İsmail Yüksek'e bayılıyorum. İsmail Yüksek önemli bir oyuncu onu seviyorum gerçekten" ifadelerini kullandı.

ALVAREZ İLE MÜTHİŞ UYUM

Orta sahada başarılı futboluyla göz dolduran ve ayakta alkışlanan İsmail Yüksek, Edson Alvarez'le müthiş bir uyum yakaladı. Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun beraber oynattığı İsmail ile Alvarez, Stuttgart karşısındaki uyumlarıyla 1-0'lık galibiyette başrolü oynadı. Tedesco'nun sezonun genelinde İsmail-Alvarez ikilisini daha fazla kullanması ve forma vermesi bekleniyor.

ÖZEL TEZAHÜRAT YAPILDI

Kadıköy'de tribünler İsmail Yüksek'e sevgi gösterilerinde bulundu. 1-0 kazanılan Stuttgart maçının ardından futbolcuları tribüne çağıran taraftarlar, İsmail Yüksek için özel tezahüratlar yaptı. Sarılacivertli taraftarlar, milli yıldız için "Fenerbahçe çocuğu İsmail Yüksek" diye tezahüratlarla stadı inletti. Diğer futbolcular da İsmail'e destek verdi.