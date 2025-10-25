CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Alkışlar İsmail'e

Alkışlar İsmail'e

Sarı-lacivertli takımın orta sahasında adeta bir dinamo gibi oynayan İsmail Yüksek ayakta alkışlanıyor. Domenico Tedesco da milli yıldızdan övgü dolu sözlerle bahsetti

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alkışlar İsmail'e

Avrupa Ligi'nde üçüncü haftada Alman ekibi Stuttgart'ı sahasında 1-0 yenen Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in başarısı dikkat çekiyor. Bundesliga'nın en formda ekiplerinden Stuttgart'ı orta sahadaki güçlü oyunuyla yenen sarı-lacivertlilerde öne çıkan isim İsmail Yüksek oldu. Son dönemde artan form grafiğini devam ettiren 26 yaşındaki futbolcu, istatistikleriyle göz doldurdu. Özellikle savunma kısmında çok iyi işler çıkaran milli yıldız, Kadıköy'de tribünlerde ayakta alkışlandı.

SAVUNMA RAKAMLARI MÜTHİŞ

İsmail Yüksek, Stuttgart karşısında maç boyunca 3 top çalma, 2 tehlike engelleme, 3 top geri kazanma, 3 hava topu mücadelesi kazanma, 5 ikili mücadele kazanma rakamları tutturdu. İsmail, yüzde 73'lük pas isabeti bulurken, 2 de kilit pas attı. Tecrübeli yıldız, hücum bölgesinde 2 şut çekerek üçüncü bölgeye de destek verdi. Maçın sonunda Teknik Direktör Domenico Tedesco da öğrencisinden övgü dolu sözlerle sarf ederek performansı için tebrik etti.

ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCU

Teknik Direktör Domenico Tedesco, öğrencisi İsmail Yüksek'in Stuttgart maçındaki performansından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Domenico Tedesco, 1-0 kazandıkları Stuttgart maçının ardından yaptığı açıklamada, "İsmail Yüksek'e bayılıyorum. İsmail Yüksek önemli bir oyuncu onu seviyorum gerçekten" ifadelerini kullandı.

ALVAREZ İLE MÜTHİŞ UYUM

Orta sahada başarılı futboluyla göz dolduran ve ayakta alkışlanan İsmail Yüksek, Edson Alvarez'le müthiş bir uyum yakaladı. Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun beraber oynattığı İsmail ile Alvarez, Stuttgart karşısındaki uyumlarıyla 1-0'lık galibiyette başrolü oynadı. Tedesco'nun sezonun genelinde İsmail-Alvarez ikilisini daha fazla kullanması ve forma vermesi bekleniyor.

ÖZEL TEZAHÜRAT YAPILDI

Kadıköy'de tribünler İsmail Yüksek'e sevgi gösterilerinde bulundu. 1-0 kazanılan Stuttgart maçının ardından futbolcuları tribüne çağıran taraftarlar, İsmail Yüksek için özel tezahüratlar yaptı. Sarılacivertli taraftarlar, milli yıldız için "Fenerbahçe çocuğu İsmail Yüksek" diye tezahüratlarla stadı inletti. Diğer futbolcular da İsmail'e destek verdi.

F.Bahçe'den Hollandalı yıldıza kanca!
G.Saray'ın Hakan rüyası sürüyor! Transfere yeşil ışık yaktı
DİĞER
Jose Mourinho, Fenerbahçe'den ayrılık nedenini açıkladı! Yıldız futbolcuyu işaret etti...
CHP'den ihraç edilen Berhan Şimşek TAKVİM'e konuştu! Özgür Özel'e ateş püskürdü: "Bunlar çakma, aşılanmış CHP'li... Tatlı su balıkları"
Tedesco güven tazeledi!
Bodo zaferinin şifresi ortaya çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho'dan flaş F.Bahçe itirafı! "Ayrılmamda etkili oldu" Mourinho'dan flaş F.Bahçe itirafı! "Ayrılmamda etkili oldu" 00:31
Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko! Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko! 00:31
Almanya'da gündem Tedesco! "F.Bahçe'deki ilk birkaç maçında..." Almanya'da gündem Tedesco! "F.Bahçe'deki ilk birkaç maçında..." 00:31
Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması! Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması! 00:31
F. Karagümrük ile Kayserispor yenişemedi! F. Karagümrük ile Kayserispor yenişemedi! 00:31
G.Saray'da o isim Buruk'un gözüne girdi! G.Saray'da o isim Buruk'un gözüne girdi! 00:30
Daha Eski
G.Saray'dan Barış Alper açıklaması! "3 senedir..." G.Saray'dan Barış Alper açıklaması! "3 senedir..." 00:30
Beşiktaş'ta Rafa Silva şoku! Beşiktaş'ta Rafa Silva şoku! 00:30
Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran'a cevap! Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran'a cevap! 00:30
İsrail medyasından skandal çağrı! G.Saray'ın ceza alması için... İsrail medyasından skandal çağrı! G.Saray'ın ceza alması için... 00:30
Maçta dikkat çeken kare! Tedesco ve Nene... Maçta dikkat çeken kare! Tedesco ve Nene... 00:30
Icardi'nin sözleşmesi uzatılacak mı? Resmi açıklama geldi Icardi'nin sözleşmesi uzatılacak mı? Resmi açıklama geldi 00:30