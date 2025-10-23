CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Gece gündüz çalışıyoruz

Gece gündüz çalışıyoruz

Sarı-lacivertlilerin hocası Tedesco, "Kazandıkça daha iyi noktaya geleceğiz. Biz gece gündüz teknik heyetle birlikte Fenerbahçe için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 06:50
Gece gündüz çalışıyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Stuttgart maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Tedesco, "İyi bir takıma karşı oynayacağız. Esnek bir takıma karşı da oynayacağız, biz de esnek olmalıyız. Bazen önde baskı yapacaksınız bazen biraz geriye gömüleceksiniz. Nasıl davranmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Stuttgart topa sahip olmayı seven bir takım. Son maçta Wolfsburg'u 3-0 mağlup ettiler, maçı domine ettiler. Son 3 yılda Stuttgart iyi iş çıkardı. Bir şeyleri inşa ettiler" dedi.

ÇOK İSTEKLİYİZ

İtalyan çalıştırıcı, "Ben maç içinde şiddetli oyundan yanayım. Geçmişi konuşmayı tercih eden birisi değilim. Altı haftadır buradayım, bu süreyi değerlendirebilirim. Oyuncularımız bu süre zarfında ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar ve istekliler. Sürekli olarak kendimizi geliştirmek istiyoruz. Futbolcularımız da ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Kazandıkça daha iyi noktaya geleceğiz. Biz gece gündüz teknik heyetle birlikte Fenerbahçe için elimizden geleni yapıyoruz" yorumunda bulundu.

DURAN ÇOK YAKINDA

Domenico Tedesco, herkesin merakla beklediği Jhon Duran hakkında konuştu. İtalyan hoca, "Jhon Duran'la alakalı şu an yorum yapmak zor. 'Şu maça hazır olacak' gibi bir ifade kullanmam zor. İdmanlara kısmen katılıyor. Umarım çok yakında aramıza katılmış olacak" görüşünü belirtti.

