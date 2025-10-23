Fenerbahçe Stuttgart'ı devirdi ülke puanımız yükseldi! İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Stuttgart'ı konuk etti. Sarı lacivertliler Alman ekibini 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Bir önceki gün Galatasaray ise, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Bodo Glimt'i 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Temsilcilerimizin galibiyetleri sonrası UEFA ülke puanımız güncellendi. İşte UEFA'nın güncel puan durumu… 1- İNGİLTERE: 98.783 2- İTALYA: 87.803 3- İSPANYA: 81.831 4- ALMANYA: 77.832 5- FRANSA: 71.108 6- HOLLANDA: 63.367 7- PORTEKİZ: 60.267 8- BELÇİKA: 56.350 9- TÜRKİYE: 45.600 10- ÇEKYA: 41.900