Fenerbahçe Stuttgart'ı devirdi ülke puanımız yükseldi! İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe evinde Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti. Bir diğer temsilcimiz Galatasaray da Devler Ligi'nde Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etmişti. İki ekibimizin kazanmasıyla birlikte UEFA ülke puanı sıralamasında yükselişe geçtik. İşte Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki son durumu...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 22:15 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 22:21
UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Stuttgart'ı konuk etti.

Sarı lacivertliler Alman ekibini 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Bir önceki gün Galatasaray ise, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Bodo Glimt'i 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Temsilcilerimizin galibiyetleri sonrası UEFA ülke puanımız güncellendi. İşte UEFA'nın güncel puan durumu...

1- İNGİLTERE: 98.783

2- İTALYA: 87.803

3- İSPANYA: 81.831

4- ALMANYA: 77.832

5- FRANSA: 71.108

6- HOLLANDA: 63.367

7- PORTEKİZ: 60.267

8- BELÇİKA: 56.350

