Saran’ın gözü ocak ayında

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hareketli bir ara transfer dönemi geçirmeye hazırlanıyor. Başkanlık koltuğuna oturduğunda transfer dönemi sona erdiği için eski yönetimden kalan kadro ile yoluna devam eden Başkan Saran, ocak ayında takıma önemli takviyeler yapmaya hazırlanıyor.
