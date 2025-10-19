Tedesco Skriniar'ın yokluğunda kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i

Milli araya Samsunspor beraberliğiyle giren Fenerbahçe, 19 Ekim Pazar günü 9'uncu hafta maçında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Kadıköy'deki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Sarı- lacivertlilerde tek hedef bugün sahadan üç puanla ayrılmak. Teknik direktör Domencio Tedesco da öğrencileriyle yaptığı toplantıda "Zirve yarışına devam etmemiz için kazanmaktan başka çaremiz yok" dedi.

İki takım tarihinde 17'nci defa karşı karşıya gelecek. Geride kalan 16 mücadelenin 11'inden Fenerbahçe, galibiyetle ayrıldı. 4 karşılaşma berabere bitti. Karagümrük rakibini sadece 1 maçta yenebildi. Ayrıca Fenerbahçe, rakibine 66 yıldır mağlup olmuyor. Rekabette Fenerbahçe 28, Karagümrük ise 18 kez gol sevinci yaşadı. Taraflar arasındaki son 4 karşılaşmayı Fenerbahçe kazandı. İki takım arasındaki en gollü mücadele ise 9 Ekim 2022'de oynandı. Fenerbahçe karşılaşmadan 5-4 galip ayrılmıştı.