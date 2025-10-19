CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Tedesco Skriniar'ın yokluğunda kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i

Tedesco Skriniar'ın yokluğunda kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kadıköy'de Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, milli aradan galibiyetle dönmek istiyor. İşte Domenico Tedesco'nun Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco Skriniar'ın yokluğunda kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i

Milli araya Samsunspor beraberliğiyle giren Fenerbahçe, 19 Ekim Pazar günü 9'uncu hafta maçında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Kadıköy'deki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Sarı- lacivertlilerde tek hedef bugün sahadan üç puanla ayrılmak. Teknik direktör Domencio Tedesco da öğrencileriyle yaptığı toplantıda "Zirve yarışına devam etmemiz için kazanmaktan başka çaremiz yok" dedi.

Tedesco Skriniar'ın yokluğunda kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i

İki takım tarihinde 17'nci defa karşı karşıya gelecek. Geride kalan 16 mücadelenin 11'inden Fenerbahçe, galibiyetle ayrıldı. 4 karşılaşma berabere bitti. Karagümrük rakibini sadece 1 maçta yenebildi. Ayrıca Fenerbahçe, rakibine 66 yıldır mağlup olmuyor. Rekabette Fenerbahçe 28, Karagümrük ise 18 kez gol sevinci yaşadı. Taraflar arasındaki son 4 karşılaşmayı Fenerbahçe kazandı. İki takım arasındaki en gollü mücadele ise 9 Ekim 2022'de oynandı. Fenerbahçe karşılaşmadan 5-4 galip ayrılmıştı.

Tedesco Skriniar'ın yokluğunda kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i

KALE TARIK'A EMANET

Sarı-lacivertlilerde cezalı oyuncunun yanı sıra, kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun bu maçta oynayamayacak. Ayrıca Ederson ve İrfan Can Eğribayat'ın sakatlıkları devam ederken, kalede yeniden Tarık Çetin görev alacak. Bireysel çalışmalarına başlayan Jhon Duran'ın da oynaması zor.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco Skriniar'ın yokluğunda kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i

TRİBÜNLER DOLACAK

Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Adem Köz, hafta arasında tribün gruplarıyla bir araya geldi ve sarı-lacivertlilerin perşembe günü satışa çıkardığı biletler tükendi. Chobani Stadı'nın bugün full çekmesi bekleniyor.

Tedesco Skriniar'ın yokluğunda kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Fenerbahçe, 18 Ekim Cumartesi günü yaptığı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Tedesco Skriniar'ın yokluğunda kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i

SKRINIAR CEZALI

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Milan Skriniar, kart cezası nedeniyle bugün forma giyemeyecek. Slovak stoper, bu sezon sarı-lacivertlilerin oynadığı tüm resmi maçlarda ilk 11 başlarken hepsinde 90 dakika mücadele etti. Fenerbahçe, bu sezon ilk kez savunmadaki önemli isminden yoksun sahaya çıkacak.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco Skriniar'ın yokluğunda kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: TARIK, SEMEDO, ÇAĞLAR, JAYDEN, BROWN, EDSON, ASENSIO, NENE, TALISCA, KEREM, EN NESYRI

Tedesco Skriniar'ın yokluğunda kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i

FATİH KARAGÜMRÜK: GRBIC, ATAKAN, ROCO, UGREKHELİDZE, BALKOVEC, DOH, BERKAY, KRANEVİTTER, SERGİNDO, LARSSON, FOFANA

F.Bahçe'de flaş Duran gelişmesi! İngiltere'den...
Buruk'tan Sane ve Sara açıklaması!
DİĞER
Gençlerin psikolojisi tehlikede! Artık mahkeme bile dur diyor!
CANLI ANLATIM | KKTC’de kritik seçim! 218 binden fazla seçmen oy kullanacak
F.Bahçe o transferden olumsuz yanıt!
Başakşehir-G.Saray maçında gole VAR engeli!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Austin'de pole pozisyonu Verstappen'in! Austin'de pole pozisyonu Verstappen'in! 01:23
Austin'de pole pozisyonu Verstappen'in! Austin'de pole pozisyonu Verstappen'in! 01:23
Buruk'tan Sane ve Sara açıklaması! Buruk'tan Sane ve Sara açıklaması! 00:52
G.Saray Başakşehir deplasmanında kazandı! G.Saray Başakşehir deplasmanında kazandı! 00:52
Başakşehir-G.Saray maçında gole VAR engeli! Başakşehir-G.Saray maçında gole VAR engeli! 00:52
G.Saray maçı öncesinde Filistin için şiir okundu! G.Saray maçı öncesinde Filistin için şiir okundu! 00:52
Daha Eski
F.Bahçe'de flaş Duran gelişmesi! İngiltere'den... F.Bahçe'de flaş Duran gelişmesi! İngiltere'den... 00:52
Tekke: Daha iyi olmalıyız! Tekke: Daha iyi olmalıyız! 00:52
C. Ronaldo’dan Al-Fateh kalesine füze! C. Ronaldo’dan Al-Fateh kalesine füze! 00:52
Başakşehir'de Filistin koreografisi! Başakşehir'de Filistin koreografisi! 00:52
Sergen Yalçın: Beşiktaş'a yakışan bir durum değil! Sergen Yalçın: Beşiktaş'a yakışan bir durum değil! 00:52
Beşiktaş'a evinde Gençlerbirliği şoku! Beşiktaş'a evinde Gençlerbirliği şoku! 00:52