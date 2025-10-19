Tedesco Skriniar'ın yokluğunda kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i

Milli araya Samsunspor beraberliğiyle giren Fenerbahçe, 19 Ekim Pazar günü 9'uncu hafta maçında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Kadıköy'deki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Sarı- lacivertlilerde tek hedef bugün sahadan üç puanla ayrılmak. Teknik direktör Domencio Tedesco da öğrencileriyle yaptığı toplantıda "Zirve yarışına devam etmemiz için kazanmaktan başka çaremiz yok" dedi.
İki takım tarihinde 17'nci defa karşı karşıya gelecek. Geride kalan 16 mücadelenin 11'inden Fenerbahçe, galibiyetle ayrıldı. 4 karşılaşma berabere bitti. Karagümrük rakibini sadece 1 maçta yenebildi. Ayrıca Fenerbahçe, rakibine 66 yıldır mağlup olmuyor. Rekabette Fenerbahçe 28, Karagümrük ise 18 kez gol sevinci yaşadı. Taraflar arasındaki son 4 karşılaşmayı Fenerbahçe kazandı. İki takım arasındaki en gollü mücadele ise 9 Ekim 2022'de oynandı. Fenerbahçe karşılaşmadan 5-4 galip ayrılmıştı.
KALE TARIK'A EMANET
Sarı-lacivertlilerde cezalı oyuncunun yanı sıra, kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun bu maçta oynayamayacak. Ayrıca Ederson ve İrfan Can Eğribayat'ın sakatlıkları devam ederken, kalede yeniden Tarık Çetin görev alacak. Bireysel çalışmalarına başlayan Jhon Duran'ın da oynaması zor.
Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Adem Köz, hafta arasında tribün gruplarıyla bir araya geldi ve sarı-lacivertlilerin perşembe günü satışa çıkardığı biletler tükendi. Chobani Stadı'nın bugün full çekmesi bekleniyor.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Fenerbahçe, 18 Ekim Cumartesi günü yaptığı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi.
SKRINIAR CEZALI
Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Milan Skriniar, kart cezası nedeniyle bugün forma giyemeyecek. Slovak stoper, bu sezon sarı-lacivertlilerin oynadığı tüm resmi maçlarda ilk 11 başlarken hepsinde 90 dakika mücadele etti. Fenerbahçe, bu sezon ilk kez savunmadaki önemli isminden yoksun sahaya çıkacak.
