Koç’tan Yıldırım’a gönderme

Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç, dün gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısına katıldı. Koç, konuşmasında Sadettin Saran'a destek verirken, Aziz Yıldırım'a ise göndermede bulundu: "El birliği ile hareket etmeliyiz. Bundan önce bu maddeler sorgusuz sualsiz geçmiştir. Kulübün enerjisini borç yapılanmalarına değil, şampiyonluklara odaklanalım. Hepimizin beklediği futbolda şampiyonluğu inşallah kısa sürede Sadettin başkanın liderliğinde yaşayalım. Biz şampiyon yapamadık diye bizden sonra gelenler şampiyon yapmasın hal, tavır, duruş içinde olmayacağımızın teminatını hepinizin önünde burada vermek istiyorum. Bu mantalite olan Fenerbahçelilerin, Fenerbahçeliliğini sorgulaması gerektiğini düşünüyorum."