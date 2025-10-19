Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? Fenerbahçe - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda?

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig 9. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Milli ara sonrası galibiyet alarak lige devam etmek isteyen sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemiyor. 4 galibiyet ve 4 beraberlikle ligde 4. sırada yer alan Domenico Tedesco'nun öğrencileri, Kadıköy'de oynanacak karşılaşmada etkili bir futbol sergilemeyi hedefliyor. Öte yandan, 3 puanla ligde son sırada bulunan Fatih Karagümrük, deplasmanda sürpriz arayışında olacak. Peki, Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın tüm detayları…

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı 19 Ekim Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Chobani Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Çağlar, Jayden, Brown, Edson, Asensio, Nene, Talisca, Kerem, En-Nesyri

Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan, Roco, Ugrekhelidze, Balkovec, Doh, Berkay, Kranevitter, Serginho, Larsson, Fofana

KANARYA'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Domenico Tedesco yönetiminde araya Samsunspor beraberliğiyle giren Fenerbahçe, Karagümrük karşısında mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Ligin son sırasında yer alan rakibine karşı hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynanacak maçta iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor.

YOUSSEF EN-NESYRI GOL ORUCUNU BOZMAK İSTİYOR

Fenerbahçe'de bu sezona etkili başlayan Youssef En-Nesyri, Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmada gol ya da asist katkısında bulunamadı. Faslı futbolcu, 8 maçta 4 gol atarken, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 2 karşılaşmada ise henüz golle buluşamadı. İşte, Youssef En-Nesyri istatistikleri...

FENERBAHÇE-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI ARASINDA 17. RANDEVU

Fatih Karagümrük, 1 sezonluk 1. Lig macerasının ardından tekrar Süper Lig'de mücadele ederken, Fenerbahçe ile bugüne kadar ligde 16 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 11 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 1 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Ayrıca Fenerbahçe, rakibine 66 yıldır mağlup olmuyor. Rekabette Fenerbahçe 28, Karagümrük ise 18 kez gol sevinci yaşadı.

MILAN SKRINIAR CEZALI

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Milan Skriniar, kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Slovak stoper bu sezon Trabzonspor, Alanyaspor, Antalyaspor ve Samsunspor maçlarında gördüğü sarı kartların ardından cezalı duruma düştü. Skriniar, bu sezon sarı-lacivertlilerin oynadığı tüm resmi maçlarda ilk 11 başlarken hepsinde 90 dakika mücadele etti. Fenerbahçe, bu sezon ilk kez savunmadaki önemli isminden yoksun sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE'DEN KARAGÜMRÜK'E ÜSTÜNLÜK

Fatih Karagümrük'ün 36 yıl sonra yeniden Süper Lig'de yer aldığı 2020-2024 yılları arasında iki ekip 8 maç yaparken, Fenerbahçe söz konusu maçlarda 6 galibiyet aldı. 2 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertliler, son 4 maçta rakibine puan şansı tanımadı.

SARI-LACİVERTLİLERDE 6 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde cezalı oyuncunun yanı sıra, kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun bu maçta forma giyemeyecek. Kaleciler Ederson ve İrfan Can Eğribayat'ın sakatlıkları devam ederken, kalede yeniden Tarık Çetin'in görev alması bekleniyor. Bireysel çalışmalarına başlayan Jhon Duran'ın da maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

KARAGÜMRÜK 5 MAÇTIR KAYBEDİYOR

Marcel Licka'nın çalıştırdığı Fatih Karagümrük, bu sezon istediği sonuçları alamadı. Ligde ilk 2 maçta yenilgilerle başlayan İstanbul ekibi, 30 Ağustos'ta tek galibiyetini aldığı Antalyaspor karşılaşması sonrası oynadığı 5 lig maçını da kaybetti. Kırmızı-siyahlılar bu sezon henüz 8 haftalık süreçte, Gençlerbirliği'nin ardından 5 maçlık mağlubiyet serisi yaşayan ikinci takım oldu.

FENERBAHÇE-KARAGÜMRÜK MAÇI HAKEMİ

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Samet Çavuş yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Melih Kurt olacak.