CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Fatih Karagümrük CANLI | Fenerbahçe - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük CANLI | Fenerbahçe - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Milli ara sonrası 3 puan ile başlamanın hesaplarını yapan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemiyor. 4 galibiyet ve 4 beraberlikle 4. sırada yer alan Domenico Tedesco'nun öğrencileri, Kadıköy'de oynanacak maçta etkili bir performans ortaya koymayı amaçlıyor. 3 puan ile son sırada yer alan rakibine karşı Fenerbahçe'nin hangi isimleri ilk 11'de tercih edeceği ise merak ediliyor. Futbolseverler, "Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 12:32
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük CANLI | Fenerbahçe - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig 9. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Milli ara sonrası galibiyet alarak lige devam etmek isteyen sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemiyor. 4 galibiyet ve 4 beraberlikle ligde 4. sırada yer alan Domenico Tedesco'nun öğrencileri, Kadıköy'de oynanacak karşılaşmada etkili bir futbol sergilemeyi hedefliyor. Öte yandan, 3 puanla ligde son sırada bulunan Fatih Karagümrük, deplasmanda sürpriz arayışında olacak. Peki, Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın tüm detayları…

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı 19 Ekim Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı ne zaman

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Chobani Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı saat kaçta

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'leri

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Çağlar, Jayden, Brown, Edson, Asensio, Nene, Talisca, Kerem, En-Nesyri

Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan, Roco, Ugrekhelidze, Balkovec, Doh, Berkay, Kranevitter, Serginho, Larsson, Fofana

KANARYA'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Domenico Tedesco yönetiminde araya Samsunspor beraberliğiyle giren Fenerbahçe, Karagümrük karşısında mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Ligin son sırasında yer alan rakibine karşı hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynanacak maçta iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor.

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda

FENERBAHÇE MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

YOUSSEF EN-NESYRI GOL ORUCUNU BOZMAK İSTİYOR

Fenerbahçe'de bu sezona etkili başlayan Youssef En-Nesyri, Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmada gol ya da asist katkısında bulunamadı. Faslı futbolcu, 8 maçta 4 gol atarken, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 2 karşılaşmada ise henüz golle buluşamadı. İşte, Youssef En-Nesyri istatistikleri...

Youssef En Nesyri istatistikleri

FENERBAHÇE-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI ARASINDA 17. RANDEVU

Fatih Karagümrük, 1 sezonluk 1. Lig macerasının ardından tekrar Süper Lig'de mücadele ederken, Fenerbahçe ile bugüne kadar ligde 16 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 11 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 1 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Ayrıca Fenerbahçe, rakibine 66 yıldır mağlup olmuyor. Rekabette Fenerbahçe 28, Karagümrük ise 18 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçları

MILAN SKRINIAR CEZALI

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Milan Skriniar, kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Slovak stoper bu sezon Trabzonspor, Alanyaspor, Antalyaspor ve Samsunspor maçlarında gördüğü sarı kartların ardından cezalı duruma düştü. Skriniar, bu sezon sarı-lacivertlilerin oynadığı tüm resmi maçlarda ilk 11 başlarken hepsinde 90 dakika mücadele etti. Fenerbahçe, bu sezon ilk kez savunmadaki önemli isminden yoksun sahaya çıkacak.

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı kadrosu

FENERBAHÇE'DEN KARAGÜMRÜK'E ÜSTÜNLÜK

Fatih Karagümrük'ün 36 yıl sonra yeniden Süper Lig'de yer aldığı 2020-2024 yılları arasında iki ekip 8 maç yaparken, Fenerbahçe söz konusu maçlarda 6 galibiyet aldı. 2 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertliler, son 4 maçta rakibine puan şansı tanımadı.

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı nasıl izlenir

SARI-LACİVERTLİLERDE 6 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde cezalı oyuncunun yanı sıra, kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun bu maçta forma giyemeyecek. Kaleciler Ederson ve İrfan Can Eğribayat'ın sakatlıkları devam ederken, kalede yeniden Tarık Çetin'in görev alması bekleniyor. Bireysel çalışmalarına başlayan Jhon Duran'ın da maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı nereden izlenir

KARAGÜMRÜK 5 MAÇTIR KAYBEDİYOR

Marcel Licka'nın çalıştırdığı Fatih Karagümrük, bu sezon istediği sonuçları alamadı. Ligde ilk 2 maçta yenilgilerle başlayan İstanbul ekibi, 30 Ağustos'ta tek galibiyetini aldığı Antalyaspor karşılaşması sonrası oynadığı 5 lig maçını da kaybetti. Kırmızı-siyahlılar bu sezon henüz 8 haftalık süreçte, Gençlerbirliği'nin ardından 5 maçlık mağlubiyet serisi yaşayan ikinci takım oldu.

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı istatistikleri

FENERBAHÇE-KARAGÜMRÜK MAÇI HAKEMİ

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Samet Çavuş yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Melih Kurt olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada; Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı VAR hakemi Erkan Engin oldu. AVAR'da ise Hakan Yemişken ve Sinan Dereci görev yapacak.

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı hakemi

ASpor CANLI YAYIN

Maçın ardından yıldız isme övgü!
Çakar'dan flaş hakem yorumu! "Son derece sinsi..."
DİĞER
Sadettin Saran’dan Aziz Yıldırım’a çağrı | Dikkat çeken transfer açıklaması...
Son dakika! AK Parti'den Terörsüz Türkiye açıklaması: "Provokasyonlarla önünün kesilmeye çalışılmasına asla izin vermeyeceğiz"
Yazarlar Beşiktaş maçını değerlendirdi!
Yazarlar değerlendirdi: Trabzonspor geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Esenler Erokspor-Bodrum FK maçı ne zaman? Esenler Erokspor-Bodrum FK maçı ne zaman? 11:43
Iğdır FK-Boluspor maçı ne zaman? Iğdır FK-Boluspor maçı ne zaman? 11:34
Ankara Keçiörengücü-Sivasspor maçı ne zaman? Ankara Keçiörengücü-Sivasspor maçı ne zaman? 11:26
Gaziantep FK-Antalyaspor maçı detayları! Gaziantep FK-Antalyaspor maçı detayları! 11:08
Aboubakar resmen Neftçi PFK'da! Aboubakar resmen Neftçi PFK'da! 10:52
Alanyaspor-Göztepe maçı detayları! Alanyaspor-Göztepe maçı detayları! 10:50
Daha Eski
Mete Gazoz madalyayı elinden kaçırdı! Mete Gazoz madalyayı elinden kaçırdı! 10:39
Çakar'dan flaş hakem yorumu! "Son derece sinsi..." Çakar'dan flaş hakem yorumu! "Son derece sinsi..." 10:22
G.Saray'dan Okan Buruk paylaşımı! G.Saray'dan Okan Buruk paylaşımı! 10:14
Kayserispor-Samsunspor maçı detayları! Kayserispor-Samsunspor maçı detayları! 09:58
Nantes-Lille maçı ne zaman? Nantes-Lille maçı ne zaman? 09:51
Rennes-Auxerre maçı ne zaman? Rennes-Auxerre maçı ne zaman? 09:50