Bu tartışmalar F.Bahçe'ye yakışmıyor

Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu toplantısı dün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Başkan Sadettin Saran, ilk Divan Kurulu toplantısında yaşananların ardından birlik ve beraberlik çağrısını tekrarladı ve şunları söyledi: "Başkan olarak katıldığım ilk Yüksek Divan Kurulu. Sizlerle olmaktan gurur duyuyorum. Ancak bu tartışmalar Fenerbahçe'ye yakışmıyor. Bizim artık birbirimizi suçlamaya değil, birbirimiz, anlamaya ihtiyacımız var. Fenerbahçe'nin kuruluşu birlikte hareket etmektir. Aziz Yıldırım keşke gitmeseydi. Sayın Yıldırım lütfen kulübe gelin ve bütün sözleşmeleri, belgeleri inceleyin. Soru işaretleriniz varsa bunları masada konuşalım, birbirimizi yıpratmadan. Fenerbahçe tartışmayla değil, şeffaflıkla büyür. Enerjimizi birbirimizle uğraşmaya değil, Fenerbahçe'yi ileri taşımak için harcamalıyız. Bankalar Birliği yükünden kurtulmak istiyoruz. Kulübün özgürleşmesi için projeler hayati önem taşıyor. Haftaya cumartesi bu yetkiler için sizden destek bekliyoruz."

HEDEFİMİZ KALICI BİR DÜZEN

Sadettin Saran: "Taraftarlarımızın görüşlerine saygı duyuyorum ama ben baskıyla ve sosyal medya rüzgarıyla karar veren birisi değilim. Bizim hedefimiz kalıcı bir düzen kurmaktır. Bizim teknik ekibimizle ilgili kararımız nettir. Tedesco'yu göndermek en kolay olurdu. Biz istikrarı seçtik. Biz alkışa değil, sonuca talibiz."

SUÇLAMA DEĞİL TESPİT

Saran, Jose Mourinho'nun yaz döneminde takımı iyi hazırlayamadığını bir kez daha tekrarladı ve "Bu bir suçlama değil, tespittir. Bilimsel verilerle sezonun geri kalanını onaracak bir program gündeme aldık. Hocamızın takımı tanıyacak zamanı bile olmadı. Milli ara toparlanmamız için önemli bir süreç" dedi.

GÜVEN SONUÇLA BÜYÜR

Sadettin Saran, "İlk gün itibarıyla 'bu takımın psikolojisini ayağa kaldırmamız lazım' dedim. Teknik ekibimizin oyuncularımız nezdinde kredisi var. Ama güven sonuçla büyür. Biz istikrarı korumayı ve takımın moralini ayakta tutmayı seçtik" diye konuştu.

TAKIM AYAĞA KALKACAK

Tedesco'nun takımı toparlayacağına inandığını belirten Başkan Saran, "Kısa sürede takımın fiziksel ve mental ritmini yakalamasını istiyoruz. Yükleme yapıldı, oyuncuların durumu değerlendirildi. Takımdaki inanç yavaş yavaş oluyor. Bu takımın ayağa kalkacağına inanıyorum" diye konuştu.

DETAYLARA GİRMEYECEĞİM

İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı kalmasıyla alakalı da açıklama yapan Başkan Sadettin Saran, "İki kadro dışı kararı aldık. Detaya girmeyeceğim. Bu karar ceza değil, hatırlatma! Disiplin dışlamak için değil, hepimizi aynı çizgide tutmak için vardır. Takım içinde her şey konuşur ve çözülür. Dışarıya sadece inanç yansır. Bir şeyleri yıkmak için değil, düzeltmek için geldik" dedi.

OCAKTA TRANSFER

Sadettin Saran, devre arası transfer döneminde takımdaki eksikleri gidereceklerinin altını çizdi ve "Ocak ayında gerekli transferleri yapacağız. Bu süreçte taraftardan destek istiyoruz. Yönetim olarak tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Mali tablolardan korkarak buraya gelmedik. Borç bizi korkutmuyor, Fenerbahçe'nin gücü bu borçları öder" dedi.