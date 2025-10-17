Jose Mourinho'nun yeni bir skandalı daha ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe'de...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından Portekizli çalıştırıcı ile ilgili flaş haberler gelmeye devam ediyor. Tecrübeli teknik adamın son olarak büyük tartışma konusu haline gelen Portekiz kampı ile ilgili o skandal kararı gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 09:53
Fenerbahçe'den gönderilen Jose Mourinho ile ilgili flaş haberler gelmeye devam ediyor. Şimdilerde ülkesinin takımlarından Benfica'da görev alan Portekizli teknik adamın almış olduğu o skandal karar gündeme bomba gibi düştü.

ZEMİN İÇİN YETERSİZ RAPORU VERİLMİŞ!

Milliyet'in haberine göre; Sezon başı planlaması yapılırken Teknik Direktör Mourinho, Portekiz'de kamp yapılmasını isterken kulübün çimcisi zemini incelemek için bu ülkeye gitti. Yapılan incelemenin ardından ise idman yapılacak sahanın çok iyi olmadığı yönünde rapor verildi.

Kampı riske atmak istemeyen o dönemin yönetimi Portekizli çalıştırıcı ile yaptığı toplantıda çimlerin çok iyi olmadığını belirterek Avusturya'da kamp yapmayı teklif etti. Ancak Mourinho Portekiz'de ısrar etmeyi sürdürdü. Yönetim olumsuz rapora rağmen herhangi bir reaksiyon göstermezken, sarı-lacivertli kafile Portekiz'e gittiğinde flaş bir gerçek ile karşı karşıya kaldı.

Yapılan 2. incelemede zeminin beklenenden de kötü olduğu ve çift idmanı kaldıracak halde olmadığı ortaya çıktı. Fenerbahçe'de futbolcuların bu kampta günde tek idman yapmış olduğu gerçeği bir hayli tartışma konusu haline gelmişti.

