Jose Mourinho'nun yeni bir skandalı daha ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe'de...

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın düzenlediği basın toplantısında "Portekiz'de günde 1 antrenman yapılmış. Olacak iş değil, daha fazla bir şey söylemeyeceğim" sözlerinin ardından yaşananlar da tek tek ortaya çıktı.