Jose Mourinho'nun yeni bir skandalı daha ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe'de...

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından Portekizli çalıştırıcı ile ilgili flaş haberler gelmeye devam ediyor. Tecrübeli teknik adamın son olarak büyük tartışma konusu haline gelen Portekiz kampı ile ilgili o skandal kararı gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'den gönderilen Jose Mourinho ile ilgili flaş haberler gelmeye devam ediyor. Şimdilerde ülkesinin takımlarından Benfica'da görev alan Portekizli teknik adamın almış olduğu o skandal karar gündeme bomba gibi düştü.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın düzenlediği basın toplantısında "Portekiz'de günde 1 antrenman yapılmış. Olacak iş değil, daha fazla bir şey söylemeyeceğim" sözlerinin ardından yaşananlar da tek tek ortaya çıktı.
ZEMİN İÇİN YETERSİZ RAPORU VERİLMİŞ!
Milliyet'in haberine göre; Sezon başı planlaması yapılırken Teknik Direktör Mourinho, Portekiz'de kamp yapılmasını isterken kulübün çimcisi zemini incelemek için bu ülkeye gitti. Yapılan incelemenin ardından ise idman yapılacak sahanın çok iyi olmadığı yönünde rapor verildi.
Kampı riske atmak istemeyen o dönemin yönetimi Portekizli çalıştırıcı ile yaptığı toplantıda çimlerin çok iyi olmadığını belirterek Avusturya'da kamp yapmayı teklif etti. Ancak Mourinho Portekiz'de ısrar etmeyi sürdürdü. Yönetim olumsuz rapora rağmen herhangi bir reaksiyon göstermezken, sarı-lacivertli kafile Portekiz'e gittiğinde flaş bir gerçek ile karşı karşıya kaldı.
Yapılan 2. incelemede zeminin beklenenden de kötü olduğu ve çift idmanı kaldıracak halde olmadığı ortaya çıktı. Fenerbahçe'de futbolcuların bu kampta günde tek idman yapmış olduğu gerçeği bir hayli tartışma konusu haline gelmişti.