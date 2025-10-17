CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ | Girona'da Livakovic gerginliği! "Tam anlamıyla donup kaldım"

FENERBAHÇE HABERİ | Girona'da Livakovic gerginliği! "Tam anlamıyla donup kaldım"

Fenerbahçe'den Girona'ya sezon sonuna kadar kiralanan Dominik Livakovic ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Hırvat oyuncunun yedek kulübesine hapsolması, iki ülke arasında atışmaların başlamasına sebep oldu. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 11:36 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 11:44
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
FENERBAHÇE HABERİ | Girona'da Livakovic gerginliği! "Tam anlamıyla donup kaldım"

Fenerbahçe'de sancılı geçen sürecin ardından 2025/26 sezonunun sonuna kadar Girona FC'ye kiralanan Dominik Livakovic ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ | Girona'da Livakovic gerginliği! "Tam anlamıyla donup kaldım"

Maaşında fedakarlıkta bulunarak gitmeyi kabul ettiği İspanyol ekibinde henüz görev alamayan Hırvat eldiven, milli takımda kendisine duyulan güveni kaybetmenin eşiğinde.

FENERBAHÇE HABERİ | Girona'da Livakovic gerginliği! "Tam anlamıyla donup kaldım"

Sportske Novosti kaynaklı habere göre Livakovic, bu sezonu yedek kulübesinde geçirmesi durumunda yaşayacağı form düşüklüğü göz önüne alınarak Hırvatistan Milli Takımı'ndaki rolünü kaptıracak.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERİ | Girona'da Livakovic gerginliği! "Tam anlamıyla donup kaldım"

30 yaşındaki kalecinin Girona'ya transferini sağlayan Hırvat menajer Andy Bara, oyuncunun içinde bulunduğu durum ile ilgili İspanyol ekibini suçlayıcı açıklamalarda bulunmasının ardından taraflar arasında 'atışma' başladı. İşte Andy Bara'nın o sözleri...

FENERBAHÇE HABERİ | Girona'da Livakovic gerginliği! "Tam anlamıyla donup kaldım"

"FİYAT DAHİ SORMUŞLARDI"

"Onları bizzat aradım. Transfer için ısrar ettiler. Livakovic de aktif olarak görev almak ve milli takımda formda kalmak için yüklü bir maaştan vazgeçti. Kararın doğru olduğunu düşündüm ve onu tebrik ettim. Daha yeni geldiği için ilk maçta eldivenleri giymeyeceğini düşündüm ancak onu bu şekilde yedek kulübesine oturtmalarına kelimenin tam anlamıyla donup kaldım. En çılgınca şey, onu satın almak için fiyat dahi sormuşlardı."

FENERBAHÇE HABERİ | Girona'da Livakovic gerginliği! "Tam anlamıyla donup kaldım"

"KİMSEYE SÖZ VERMEDİM"

Girona Sportif Direktörü Quique Carcel ise Andy Bara'nın sözlerine şu şekilde cevap verdi...

"Kimseye ilk 11'de kalıcı bir yer edineceğine dair söz vermedim. Livakovic'in menajerinin Hırvatistan'da ne söylediğini bilmiyorum ama ona böyle bir söz verdiğim doğru değil. Transfer döneminin son gününde onu kadroya katmayı başardık, ki bu gerçekten zordu. Ama takımda garantili bir yerle gelmedi. Herkes gibi Livakovic'in de bunun için mücadele etmesi gerekiyor."

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERİ | Girona'da Livakovic gerginliği! "Tam anlamıyla donup kaldım"

30 yaşındaki kalecinin eski takımı Dinamo Zagreb'e dönmek istediği de aktarılan haberler arasında yer alırken bu ihtimalin hem Fenerbahçe hem de Zagreb tarafından istenmediği belirtiliyor.

FENERBAHÇE HABERİ | Girona'da Livakovic gerginliği! "Tam anlamıyla donup kaldım"

Sezon başında sarı lacivertli forma ile görev alan Livakovic, Girona ile resmi maça çıkması halinde bu sezon başka bir kulübe transfer olamayacak.

FENERBAHÇE HABERİ | Girona'da Livakovic gerginliği! "Tam anlamıyla donup kaldım"

30 yaşındaki kalecinin sarı lacivertliler ile olan sözleşmesi ise 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'tan flaş Icardi ve Osimhen kararı! İşte G.Saray'ın Başakşehir 11'i Buruk'tan flaş Icardi ve Osimhen kararı! İşte G.Saray'ın Başakşehir 11'i 11:30
Son dakika memur fazla mesai ücretleri belli oldu | Kim, ne kadar alacak? Son dakika memur fazla mesai ücretleri belli oldu | Kim, ne kadar alacak? 11:25
Union Berlin - Mönchengladbach maçı yayın bilgileri! Union Berlin - Mönchengladbach maçı yayın bilgileri! 11:13
Ferdi için karar verildi! F.Bahçe... Ferdi için karar verildi! F.Bahçe... 10:54
Saran'dan radikal karar! F.Bahçe'de 4 ayrılık daha Saran'dan radikal karar! F.Bahçe'de 4 ayrılık daha 10:53
PSG - Strasbourg maçı detayları! PSG - Strasbourg maçı detayları! 10:46
Daha Eski
Mourinho gitti transfer yattı! Mourinho gitti transfer yattı! 10:43
Şahika Ercümen Gazze için daldı dünya rekoru kırdı Şahika Ercümen Gazze için daldı dünya rekoru kırdı 10:36
Real Oviedo - Espanyol maçı canlı yayın bilgisi! Real Oviedo - Espanyol maçı canlı yayın bilgisi! 10:33
Ümraniyespor - Sarıyer maçı detayları! Ümraniyespor - Sarıyer maçı detayları! 10:18
F.Bahçe Yüksek Divan Kurulu toplanıyor F.Bahçe Yüksek Divan Kurulu toplanıyor 10:05
Napoli'den G.Saray'a bir transfer daha! Napoli'den G.Saray'a bir transfer daha! 09:57