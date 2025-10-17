FENERBAHÇE HABERİ | Girona'da Livakovic gerginliği! "Tam anlamıyla donup kaldım"
Fenerbahçe'den Girona'ya sezon sonuna kadar kiralanan Dominik Livakovic ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Hırvat oyuncunun yedek kulübesine hapsolması, iki ülke arasında atışmaların başlamasına sebep oldu. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
30 yaşındaki kalecinin Girona'ya transferini sağlayan Hırvat menajer Andy Bara, oyuncunun içinde bulunduğu durum ile ilgili İspanyol ekibini suçlayıcı açıklamalarda bulunmasının ardından taraflar arasında 'atışma' başladı. İşte Andy Bara'nın o sözleri...
"FİYAT DAHİ SORMUŞLARDI"
"Onları bizzat aradım. Transfer için ısrar ettiler. Livakovic de aktif olarak görev almak ve milli takımda formda kalmak için yüklü bir maaştan vazgeçti. Kararın doğru olduğunu düşündüm ve onu tebrik ettim. Daha yeni geldiği için ilk maçta eldivenleri giymeyeceğini düşündüm ancak onu bu şekilde yedek kulübesine oturtmalarına kelimenin tam anlamıyla donup kaldım. En çılgınca şey, onu satın almak için fiyat dahi sormuşlardı."
"KİMSEYE SÖZ VERMEDİM"
Girona Sportif Direktörü Quique Carcel ise Andy Bara'nın sözlerine şu şekilde cevap verdi...
"Kimseye ilk 11'de kalıcı bir yer edineceğine dair söz vermedim. Livakovic'in menajerinin Hırvatistan'da ne söylediğini bilmiyorum ama ona böyle bir söz verdiğim doğru değil. Transfer döneminin son gününde onu kadroya katmayı başardık, ki bu gerçekten zordu. Ama takımda garantili bir yerle gelmedi. Herkes gibi Livakovic'in de bunun için mücadele etmesi gerekiyor."
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.