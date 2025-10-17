FENERBAHÇE HABERİ | Girona'da Livakovic gerginliği! "Tam anlamıyla donup kaldım"

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

30 yaşındaki kalecinin Girona'ya transferini sağlayan Hırvat menajer Andy Bara, oyuncunun içinde bulunduğu durum ile ilgili İspanyol ekibini suçlayıcı açıklamalarda bulunmasının ardından taraflar arasında 'atışma' başladı. İşte Andy Bara'nın o sözleri...

"FİYAT DAHİ SORMUŞLARDI" "Onları bizzat aradım. Transfer için ısrar ettiler. Livakovic de aktif olarak görev almak ve milli takımda formda kalmak için yüklü bir maaştan vazgeçti. Kararın doğru olduğunu düşündüm ve onu tebrik ettim. Daha yeni geldiği için ilk maçta eldivenleri giymeyeceğini düşündüm ancak onu bu şekilde yedek kulübesine oturtmalarına kelimenin tam anlamıyla donup kaldım. En çılgınca şey, onu satın almak için fiyat dahi sormuşlardı."