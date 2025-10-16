CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Galatasaray bir yeteneğini daha Fenerbahçe'ye kaptırdı! Transferde 2. Yusuf Akçiçek vakası

Galatasaray bir yeteneğini daha Fenerbahçe'ye kaptırdı! Transferde 2. Yusuf Akçiçek vakası

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Yusuf Akçiçek'in hikayesine benzer bir hikaye daha yaşanabilir. Sarı-kırmızılıların altyapısında yetişen Efe Fettahoğlu da rotasını Samandıra'ya kırdı. İşte detaylar... (FB GS SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray bir yeteneğini daha Fenerbahçe'ye kaptırdı! Transferde 2. Yusuf Akçiçek vakası

Galatasaray altyapısından bir yıldız adayı daha Fenerbahçe'ye uçtu. Sabah'ın haberine göre, sarı-kırmızılı kulübün yetiştirdiği Yusuf Akçiçek'i sadece 1 sezon oynatarak 22 milyon Euro'ya Suudi Arabistan'a satan sarı lacivertliler, Florya'dan kopan bir başka genci daha bünyesine katmıştı: Efe Fettahoğlu… 2009 doğumlu Efe, milli arada A takımla idmanlara çıkmaya başladı. Samandıra'da 'Yeni Arda Güler' yakıştırması yapılan 16 yaşındaki Efe, ağabeyi Arda gibi solak ve 10 numara pozisyonunda oynuyor.

AĞABEYİ ETKİLEDİ

Efe'nin Galatasaray'da oynayan ağabeyi Mustafa Fettahoğlu, 4 sene önce sarı-kırmızılı kulüpten gönderilmişti. Bu karara sinirlenen Mustafa'nın, kardeşi Efe'yi Florya'dan alarak Fenerbahçe altyapısına yazdırdığı ortaya çıktı.

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçe'den ara transferde bomba hamle!
DİĞER
Çocuklarımızı zehirleyen Netflix’i boykot edelim
Başkan Erdoğan'dan nadir toprak elementi açıklaması! "Herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir"
Talisca ile yollar ayrılıyor mu?
Fenerbahçe'de 2 isme son uyarı! Tedesco ve yönetim...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kenan ve Arda son 25'e kaldı! Kenan ve Arda son 25'e kaldı! 00:18
Betis’te Amrabat seferberliği! Betis’te Amrabat seferberliği! 00:18
F.Bahçe ve G.Saray'dan tarihi transfer savaşı! F.Bahçe ve G.Saray'dan tarihi transfer savaşı! 00:17
Başkan Erdoğan ve Kerem Aktürkoğlu arasında güldüren diyalog! Başkan Erdoğan ve Kerem Aktürkoğlu arasında güldüren diyalog! 00:17
Arda'dan Xabi Alonso itirafı! "Bana 'kaleye geç' dese..." Arda'dan Xabi Alonso itirafı! "Bana 'kaleye geç' dese..." 00:17
Al-Ahli’den Merih hamlesi! Al-Ahli’den Merih hamlesi! 00:17
Daha Eski
G.Saray bombayı patlatıyor! Yeni yıldız Arjantin'den gelecek G.Saray bombayı patlatıyor! Yeni yıldız Arjantin'den gelecek 00:17
Kerem'in sözleşmesinde sorun var mı? Saran açıkladı Kerem'in sözleşmesinde sorun var mı? Saran açıkladı 00:17
F.Bahçe için büyük sorun! Amrabat dışında... F.Bahçe için büyük sorun! Amrabat dışında... 00:17
Saran'dan Cenk Tosun ve İrfan Can açıklaması! Saran'dan Cenk Tosun ve İrfan Can açıklaması! 00:17
Doğan açıkladı! İşte Kulüpler Birliği Çalıştayı'nda konuşulanlar Doğan açıkladı! İşte Kulüpler Birliği Çalıştayı'nda konuşulanlar 00:17
Milli futbolcunun kulübünden tepki! Milli futbolcunun kulübünden tepki! 00:17