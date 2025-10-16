FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'a flaş cevap! Sadece tek cümleyle...

Sarı-lacivertli takımla ilgili merak edilenleri yanıtlayan Saran'ın sezona sarı-lacivertli takımda başlayan ancak Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynanan rövanş maçının ardından görevine son verilen teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili sözleri dikkat çekti.

Saran, Portekizli teknik adamla ilgili, "Mourinho döneminde Portekiz'de çok kötü bir kamp süreci yaşanıyor, onun etkileri halen görülüyor. Bu süreç takımın fiziksel ve mental hazırlığını olumsuz etkiledi. Portekiz kampında günde sadece bir idman yapılmış. Olacak iş değil! Gerçekten olacak iş değil." ifadelerini kullandı.