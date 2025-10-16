CANLI SKOR ANA SAYFA
FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'a flaş cevap! Sadece tek cümleyle...

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'a flaş cevap! Sadece tek cümleyle...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, düzenlediği basın toplantısında sezona sarı-lacivertli takımda başlayan teknik direktör Jose Mourinho'nun çok kötü bir sezon öncesi kampı gerçekleştirdiğini söyledi. Portekizli çalıştırıcı, Saran'ın kendisiyle ilgili açıklamasına tek cümlelik bir yanıt verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 09:17
FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'a flaş cevap! Sadece tek cümleyle...

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'a flaş cevap! Sadece tek cümleyle...

Sarı-lacivertli takımla ilgili merak edilenleri yanıtlayan Saran'ın sezona sarı-lacivertli takımda başlayan ancak Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynanan rövanş maçının ardından görevine son verilen teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili sözleri dikkat çekti.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'a flaş cevap! Sadece tek cümleyle...

Saran, Portekizli teknik adamla ilgili, "Mourinho döneminde Portekiz'de çok kötü bir kamp süreci yaşanıyor, onun etkileri halen görülüyor. Bu süreç takımın fiziksel ve mental hazırlığını olumsuz etkiledi. Portekiz kampında günde sadece bir idman yapılmış. Olacak iş değil! Gerçekten olacak iş değil." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'a flaş cevap! Sadece tek cümleyle...

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'ın sözlerine yanıt geldi.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'a flaş cevap! Sadece tek cümleyle...

"ARTIK FENERBAHÇE İLE İLGİLENMİYORUM"

Sabah'ın haberine göre Portekizli çalıştırıcı "Ben artık Fenerbahçe ile ilgilenmiyorum." yanıtını verdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'a flaş cevap! Sadece tek cümleyle...

Mourinho'lu Fenerbahçe'nin, sezonu Galatasaray ve Beşiktaş'tan daha geç açması da çok tartışılmıştı.

