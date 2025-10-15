FENERBAHÇE HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesinde sorun var mı? Sadettin Saran açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Chobani Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Saran, sezon başında Benfica'dan transfer edilen Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe ile çift sözleşme yapması nedeniyle UEFA'dan ceza alacağı iddialarına ilişkin konuştu.

Sadettin Saran konuyla ilgili, "Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini inceledik, UEFA ile de konuşuldu. Orada bir sorun görmüyoruz." yorumunu yaptı.

DURSUN ÖZBEK, KEREM AKTÜRKOĞLU VE SÖZLEŞMESİ HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

'Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili, Fenerbahçeli yöneticinin yaptığı açıklama olayı fazla tartışma yaratmasına gerek kalmadan aleniyet yaratmıştı. Nasıl bir sözleşme yapıldığını kendileri açıkladı zaten. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun tek tip sözleşme ile ilgili ne kadar hassas olduğunu söyledi kendisi. Bu konuyla ilgili de açıklamalarda bulundu."

"Konu sadece Türkiye sınırları içerisinde tartışılan bir konu değil. Bu tip uygulamaların FIFA-UEFA bazında yaptırımları oluyor. Daha önceden benzer olaylardan yaptırımlar uygulandı. Değerli federasyon başkanımızın sözlerine baktığımızda konuyla ciddi şekilde ilgileneceklerini bekliyorum. Konuyla ilgili zaten bir çalışma başlattıklarını ihsas etti. Bundan sonrasını izleyeceğiz. Konu Türk futbolunun en üst seviyede ilgilendiriyor. Çetin bir rekabet içindeyiz. Geçtiğimiz yıllarda İngiltere ve Fransa takımlarına uygulanan yaptırımlar da benzer olaylardan kaynaklandı. TFF Başkanı'nın bu konunun üzerine ciddiyetle eğileceğini düşünüyorum. Bundan sonrasını izleyeceğiz. Bu konunun Türk futbolunu en üst seviyede ilgilendirdiğini düşünüyorum."