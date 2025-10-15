FENERBAHÇE HABERİ - Jhon Duran sonunda patladı! Yakın çevresiyle konuştu ve...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan Benfica maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Jhon Duran'ın sahalara dönüş tarihi merak ediliyor. MR'larının temiz çıkması sonrası sakat olmadığı yönünde iddialar ortaya atılan Kolombiyalı golcü, yakın çevresine dert yandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Ancak Duran'ın Fenerbahçe kariyeri istediği gibi başlamadı. 21 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan Benfica maçında yaşadığı sakatlıktan bu yana formasından uzak kaldı.
Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Jhon Duran'ın yakın çevresine dert yandığı öğrenildi.
Takvim'in haberine göre, Kolombiyalı golcü, "Ağrım var, kimseye inandıramıyorum! Ağrıyor, canım acıyor, niye oynamayayım? Sonuçta Dünya Kupası var. Ben de kendimi göstermek istiyorum. Bu sezon benim için çok önemli. Dünya Kupası'na kadar formumu yükseltmeliyim" ifadelerini kullandı.