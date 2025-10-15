FENERBAHÇE HABERİ - Jhon Duran sonunda patladı! Yakın çevresiyle konuştu ve...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Google News fotomac.com.tr'ye abone olun. Abone Ol

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çekti.

Çok sayıda yıldız ismi renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferlerinden biriyse Jhon Duran oldu.