Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de kadro dışı kararının nedeni belli oldu! Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci...

Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklamaya göre Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci kadro dışı bırakıldı. Olay gündemde geniş yer tutarken alınan kararın nedeni ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 13:19
Fenerbahçe'de Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı bırakılması dikkat çekti. Resmi açıklamanın gelmesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar bu kararın gerçek sebebini merak etmeye başladı. İşte detaylar...

Son haftalarda sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe'de Sadettin Saran yönetimi duruma el attı. Sarı-lacivertliler, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'yi kadro dışı bıraktı ve konuyla ilgili resmi açıklamayı yaptı. Peki iki futbolcu neden kadro dışı bırakıldı? İşte yaşananlar...

İRFAN CAN KAHVECİ İLE ARCHIE BROWN ARASINDA TARTIŞMA

Fenerbahçe, Süper Lig'de son oynadığı maçta Samsunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı. Sabah Gazetesi'ne göre söz konusu müsabaka sonrası İrfan Can Kahveci ve Archie Brown arasında tartışma yaşandı.

SESLER YÜKSELDİ

İrfan Can Kahveci'nin maçta iki gollük pası değerlendiremeyen ve rakibin sağ kanadını kontrol edemeyen Archie Brown ile sert bir tartışmaya girdiği ve seslerin yükseldiği ifade edildi. Domenico Tedesco ve ekibinin de bu durumu not aldığı belirtildi.

CENK TOSUN

Cenk Tosun'un ise yine Samsunspor maçında 5 oyuncu değişikliğine rağmen tercih edilmemesi sonrası sinirli bir şekilde kulübeye gelip yeleğini fırlattığı aktarıldı. Yaşanan bu iki olay sonrası iki deneyimli ismin raporlandığının ve kadro dışı bırakıldığının altı çizildi.

DİĞER
SON DAKİKA
