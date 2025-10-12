Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun kadro dışı bırakıldı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerden son olarak takımın 2 tecrübeli futbolcusu İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ile ilgili oldukça flaş bir karar alındı.
Yapılan açıklamada futbolcuların kadro dışı bırakıldığı duyuruldu.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Fenerbahçe Spor Kulübü
🎙️ A Spor Muhabiri @ErdemAkbs: Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde Tedesco'dan kapsamlı bir rapor alınmıştı. Bu raporda Samandıra'daki bazı isimlerin performans düşüklüğü, mental anlamdaki yaşadıkları dalgalanmalar ve takım içindeki bazı konular ile ilgili tespit edilen hamleler… pic.twitter.com/uX758Qy0DP— A Spor (@aspor) October 12, 2025