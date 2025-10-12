Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun kadro dışı bırakıldı!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerden son olarak takımın 2 tecrübeli futbolcusu İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ile ilgili oldukça flaş bir karar alındı.

Yapılan açıklamada futbolcuların kadro dışı bırakıldığı duyuruldu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Fenerbahçe Spor Kulübü