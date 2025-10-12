CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun kadro dışı bırakıldı!

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun kadro dışı bırakıldı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun kadro dışı bırakıldı. İşte kulüpten yapılan açıklama...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 17:43 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 18:16
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun kadro dışı bırakıldı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerden son olarak takımın 2 tecrübeli futbolcusu İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ile ilgili oldukça flaş bir karar alındı.

Yapılan açıklamada futbolcuların kadro dışı bırakıldığı duyuruldu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Fenerbahçe Spor Kulübü

F.Bahçe'den Beşiktaş'ın yıldızına kanca!
Hakan'dan transfer iddialarına yanıt!
DİĞER
5 milyon ödüllü yarışmada kıyasıya mücadele! 'Kim Milyoner Olmak İster?' ödül dağıtmaya doymuyor
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Deniz üzerine 3. havalimanını Trabzon'a yapacağız! İsrail'e uyarı muhalefete sert tepki...
G.Saray'a ManU'dan sürpriz takviye!
TFF'den flaş Berke Özer açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe beko evinde hata yapmadı! F.Bahçe beko evinde hata yapmadı! 17:44
F.Bahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı! F.Bahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı! 17:42
F.Bahçe deplasmanda farklı kazandı F.Bahçe deplasmanda farklı kazandı 17:11
Eczacıbaşı sezona galibiyetle başladı! Eczacıbaşı sezona galibiyetle başladı! 16:59
Zidane’dan milli takım mesajı! Zidane’dan milli takım mesajı! 16:53
Estoril'de Toprak ikinci sırada! Estoril'de Toprak ikinci sırada! 16:43
Daha Eski
F.Bahçe lige galibiyetle başladı! F.Bahçe lige galibiyetle başladı! 16:30
Hakan'dan transfer iddialarına yanıt! Hakan'dan transfer iddialarına yanıt! 16:28
A. Efes rahat kazandı! A. Efes rahat kazandı! 16:00
F.Bahçe'ye 2. Lig'de beklenmedik transfer! F.Bahçe'ye 2. Lig'de beklenmedik transfer! 15:59
Mandıralı'dan taraftara çağrı! Mandıralı'dan taraftara çağrı! 15:56
Manzi Dünya Supersport şampiyonu oldu! Manzi Dünya Supersport şampiyonu oldu! 15:49