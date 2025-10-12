Aras Spor-Fenerbahçe Medicana maçı canlı izle | Aras Spor-Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Vodafone Sultanlar Ligi ilk hafta maçında Aras Spor ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geliyor. Sezona Şampiyonlar Kupası ile başlayan sarı-lacivertliler, ligin açılış haftasına da etkili bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Zorlu İzmir deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedefleyen Fenerbahçe Medicana'da yeni transferlerin nasıl performans göstereceği heyecanla bekleniyor. Voleybolseverler ise "Aras Spor-Fenerbahçe Medicana maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Aras Spor-Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Vodafone Sultanlar Ligi açılış haftasında heyecan dorukta! İzmir'de oynanacak karşılaşmada Aras Spor ile Fenerbahçe Medicana, sezonun ilk puanlarını almak için sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertliler, sezona Şampiyonlar Kupası zaferiyle başlamanın moraliyle lige de güçlü bir giriş yapmayı amaçlıyor. Zorlu deplasmanda galibiyet arayışında olan Fenerbahçe Medicana'da, yeni transferlerin sahadaki performansı da büyük merak konusu. Peki, Aras Spor-Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARAS SPOR-FENERBAHÇE MEDİCANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Vodafone Sultanlar Ligi açılış haftasında oynanacak Aras Spor-Fenerbahçe Medicana maçı 12 Ekim Pazar günü saat 14.00'te başlayacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

