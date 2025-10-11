CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin ocak bombası ortaya çıktı! Galatasaray da istiyor

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin ocak bombası ortaya çıktı! Galatasaray da istiyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer dönemi için kolları sıvayan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. İlk olarak orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın da istediği yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin ocak bombası ortaya çıktı! Galatasaray da istiyor

Fred'in fizik olarak ilk 11 seviyesinde olmadığını düşünen Domencio Tedesco, farklı isimleri bu bölgede görevlendirse de bir türlü istediği verimi alamadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin ocak bombası ortaya çıktı! Galatasaray da istiyor

Başarının orta sahadan geçtiğini vurgulayan İtalyan çalıştırıcı, devre arası transfer döneminde bu bölgeye takviye istedi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin ocak bombası ortaya çıktı! Galatasaray da istiyor

Kadroda birtakım eksiklerin olduğunu başkan Sadettin Saran'la yaptığı görüşmede dile getiren 40 yaşındaki teknik adam; takımda görmek istediği bazı oyuncuların da isimlerini iletti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin ocak bombası ortaya çıktı! Galatasaray da istiyor

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Gelen bilgilere göre; Tedesco'nun merkez orta saha için düşündüğü ilk isim; Feyenoord'la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Quinten Timber...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin ocak bombası ortaya çıktı! Galatasaray da istiyor

24 yaşındaki oyuncu yeni kontrat teklifini kabul etmedi ve ayrılmaya sıcak. Hollanda temsilcisi de Timber'ı elinden bedavaya kaçırmak istemiyor. Fenerbahçe yönetiminin bu durumu yararlanmak istediği vurgulanırken, hem oyuncuyla hem de kulübüyle ilk temasın kurulduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin ocak bombası ortaya çıktı! Galatasaray da istiyor

GALATASARAY DA İSTİYOR

Fenerbahçe gibi Galatasaray da orta sahasını güçlendirmek istiyor ve 24 yaşındaki Quinten Timber, sarı-kırmızılıların transfer listesinde yer alıyor. Ancak Fenerbahçe, oyuncu için elini çabuk tutmayı ve Timber'ı ezeli rakibine kaptırmamayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin ocak bombası ortaya çıktı! Galatasaray da istiyor

MİLLİ TAKIMDA OYNUYOR

Quinten Timber, Hollanda Milli Takımı'nın da formasını 2024'ten bu yana giyiyor. Oyuncu son olarak 7 Eylül'deki Litvanya maçında görev yaptı. Sakatlığı nedeniyle Portakalların Malta ve Finlandiya maçlarının aday kadrosunda yer almadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin ocak bombası ortaya çıktı! Galatasaray da istiyor

18 EKİM'DE DÖNÜYOR

29 Eylül'de ayak sakatlığı yaşayan Quinten Timber, 18 Ekim'de sahalara dönecek. Fenerbahçe sağlık heyeti de oyuncunun raporlarını inceleyecek.

