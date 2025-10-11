TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin ocak bombası ortaya çıktı! Galatasaray da istiyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer dönemi için kolları sıvayan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. İlk olarak orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın da istediği yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Gelen bilgilere göre; Tedesco'nun merkez orta saha için düşündüğü ilk isim; Feyenoord'la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Quinten Timber...
24 yaşındaki oyuncu yeni kontrat teklifini kabul etmedi ve ayrılmaya sıcak. Hollanda temsilcisi de Timber'ı elinden bedavaya kaçırmak istemiyor. Fenerbahçe yönetiminin bu durumu yararlanmak istediği vurgulanırken, hem oyuncuyla hem de kulübüyle ilk temasın kurulduğu öğrenildi.
GALATASARAY DA İSTİYOR
Fenerbahçe gibi Galatasaray da orta sahasını güçlendirmek istiyor ve 24 yaşındaki Quinten Timber, sarı-kırmızılıların transfer listesinde yer alıyor. Ancak Fenerbahçe, oyuncu için elini çabuk tutmayı ve Timber'ı ezeli rakibine kaptırmamayı planlıyor.
Quinten Timber, Hollanda Milli Takımı'nın da formasını 2024'ten bu yana giyiyor. Oyuncu son olarak 7 Eylül'deki Litvanya maçında görev yaptı. Sakatlığı nedeniyle Portakalların Malta ve Finlandiya maçlarının aday kadrosunda yer almadı.
18 EKİM'DE DÖNÜYOR
29 Eylül'de ayak sakatlığı yaşayan Quinten Timber, 18 Ekim'de sahalara dönecek. Fenerbahçe sağlık heyeti de oyuncunun raporlarını inceleyecek.