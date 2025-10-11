FENERBAHÇE HABERİ - Tedesco'dan radikal karar! İrfan Can Kahveci ve Marco Asensio…

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de karşılaşmanın hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, İrfan Can Kahveci ve Marco Asensio ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, milli aranın ardından oynanacak Fatih Karagümrük mücadelesinde bir takım değişiklikler yapacak.

Geldiği günden bu yana oyuncuları tanımaya çalışan ve bazı isimleri farklı mevkilerde görevlendiren İtalyan çalıştırıcı, son haftalarda merkez orta saha olarak oynattığı İspanyol yıldız Marco Asensio'yu 10 numaraya çekme kararı aldı.

40 yaşındaki teknik adam; 8 numara bölgesinde ise İrfan Can Kahveci'ye şans tanıyacak. Başakşehir'de oynadığı yıllarda merkez orta saha olarak görev yapan İrfan, Karagümrük karşısında Edson Alvarez'in yanında olacak.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
