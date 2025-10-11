FENERBAHÇE HABERİ - Jhon Duran söz verdi! Milli ara sonrası…

Sakatlığı sebebiyle 44 gündür formasından uzak kalan Jhon Duran, milli arada çalışmalarını yoğunlaştırarak dönüş hazırlıklarını hızlandırdı. Sabah'ta yer alan habere göre 21 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, bu süreçte en büyük desteği Başkan Sadettin Saran'dan aldı. Saran'ın moral veren görüşmeleriyle motive olan genç yıldız, "Elimden gelenin fazlasını yapacağım" diyerek dönüş sözü verdi.

Milli ara boyunca kondisyon ve dayanıklılık üzerine özel bir program uygulayan Duran'ın hem fiziksel hem de mental olarak oldukça iyi durumda olduğu öğrenildi. Ev sorunları çözülen futbolcu, artık tamamen futbola odaklanmış durumda. Teknik direktör Domenico Tedesco da oyuncusunun dönüş sürecini yakından takip ediyor ve antrenmanlarda gösterdiği performanstan memnun.