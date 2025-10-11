CANLI SKOR ANA SAYFA
FENERBAHÇE HABERİ - Jhon Duran söz verdi! Milli ara sonrası…

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Jhon Duran, 44 günlük sakatlık sürecini geride bırakmaya hazırlanıyor. Başkan Sadettin Saran'a "Elimden gelenin fazlasını yapacağım" diyerek sahada yeniden parlamaya söz veren Kolombiyalı futbolcu, Karagümrük maçıyla geri dönmeyi hedefliyor. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 10:13
Sakatlığı sebebiyle 44 gündür formasından uzak kalan Jhon Duran, milli arada çalışmalarını yoğunlaştırarak dönüş hazırlıklarını hızlandırdı. Sabah'ta yer alan habere göre 21 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, bu süreçte en büyük desteği Başkan Sadettin Saran'dan aldı. Saran'ın moral veren görüşmeleriyle motive olan genç yıldız, "Elimden gelenin fazlasını yapacağım" diyerek dönüş sözü verdi.

Milli ara boyunca kondisyon ve dayanıklılık üzerine özel bir program uygulayan Duran'ın hem fiziksel hem de mental olarak oldukça iyi durumda olduğu öğrenildi. Ev sorunları çözülen futbolcu, artık tamamen futbola odaklanmış durumda. Teknik direktör Domenico Tedesco da oyuncusunun dönüş sürecini yakından takip ediyor ve antrenmanlarda gösterdiği performanstan memnun.

KARAGÜMRÜK MAÇINA HAZIR
Fenerbahçe'nin 8 gün sonra Kadıköy'de oynayacağı Karagümrük karşılaşmasında kadroya dönmesi beklenen Duran, Samandıra'daki son idmanlarda oldukça yüksek tempoda çalıştı. Takım arkadaşlarıyla uyumu dikkat çekerken yıldız golcü formayı yeniden kapmak istiyor.

EN-NESYRI KULÜBEYE!
Teknik direktör Tedesco'nun, En-Nesyri'den beklediği verimi alamadığı için forvette değişikliğe gitmeye hazırlandığı öğrenildi. İtalyan çalıştırıcı, Jhon Duran'ı büyük bir umutla ilk 11'e monte etmeyi planlıyor.

