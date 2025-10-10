CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Kupalarla açılış

Kupalarla açılış

Sarı-lacivertlilerde erkek basketbol takımı ve kadın voleybol takımından gelen kupalar yüzleri güldürdü. Başkan Sadettin Saran ve yönetimi yeni görevlerine moralli bir şekilde başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 06:50
Kupalarla açılış

Fenerbahçe'de hem basketbol hem de voleybolda gelen arka arkaya şampiyonluklar yüzleri güldürdü. Futbolda beklenmedik sonuçların alınması keyifleri kaçırsa da önce erkek basketbolda gelen Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu ardından kadın voleybol takımının önceki gün kazandığı Şampiyonlar Kupası camiayı sevindirdi. Yeni seçilen Başkan Sadettin Saran ve yönetimi görevlerine moralli başladı.

ÖNEMLİ ŞAMPİYONLUKLAR

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde ezeli rakipleri Beşiktaş Gain'i 85-83 yenerek, 8 yıllık hasreti bitirdi, 8. kez dev kupayı müzesine getirdi. Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı da önceki gün VakıfBank'ı 2-0 geriye düşmesine karşın 3-2 yendi ve Şampiyonlar Kupası'nı kazandı. Böylece Fenerbahçe iki farklı branşta iki ay içinde iki şampiyonluk kazanarak 2025-2026 sezonunu kupalarla açtı.

