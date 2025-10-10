FENERBAHÇE HABERİ - İşte Tedesco’nun ara transfer stratejisi! 3 bölgeye takviye istedi

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Fenerbahçe'de gözler hem sahada hem transfer masasında. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefi doğrultusunda Karagümrük maçına hazırlanan sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Domenico Tedesco bir yandan takımıyla çalışırken diğer yandan devre arası kadro planlaması üzerine yoğunlaştı.

TRANSFER STRATEJİSİ MASAYA YATIRILDI Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz günlerde İtalyan teknik adamla bir araya gelerek ara transfer dönemi için izlenecek stratejiyi görüştü. Toplantıda takımın ihtiyaç duyduğu bölgeler ve mevcut kadrodaki değişiklikler detaylı şekilde ele alındı.