FENERBAHÇE HABERİ - İşte Tedesco’nun ara transfer stratejisi! 3 bölgeye takviye istedi

Şampiyonluk hasretine bu sezon son vermek isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, yönetimle yaptığı toplantıda ara transfer stratejisini belirledi. İtalyan çalıştırıcı üç bölgeye takviye isterken bazı isimlerle yollar ayrılabilir. İşte detaylar… (FB spor haberleri)
Fenerbahçe'de gözler hem sahada hem transfer masasında. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefi doğrultusunda Karagümrük maçına hazırlanan sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Domenico Tedesco bir yandan takımıyla çalışırken diğer yandan devre arası kadro planlaması üzerine yoğunlaştı.
TRANSFER STRATEJİSİ MASAYA YATIRILDI
Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz günlerde İtalyan teknik adamla bir araya gelerek ara transfer dönemi için izlenecek stratejiyi görüştü. Toplantıda takımın ihtiyaç duyduğu bölgeler ve mevcut kadrodaki değişiklikler detaylı şekilde ele alındı.
ÖNCELİK GOLCÜ VE 8 NUMARA
Tedesco'nun raporuna göre Fenerbahçe, ara transferde öncelikli olarak santrfor ve merkez orta saha (8 numara) pozisyonlarına takviye yapacak. Teknik heyet, hücum hattında daha fazla seçenek yaratmak ve orta sahada dinamizmi artırmak istiyor.
Fenerbahçe yönetimi, uygun fırsatlar doğması halinde savunma hattına da bir transfer yapmayı planlıyor. Özellikle sakatlık problemleri yaşayan Becao'nun durumuna bağlı olarak bu bölgeye yeni bir ismin katılması gündemde.
KADRO DARALACAK AMA KALİTE ARTACAK
Tedesco ve yönetim, kadroyu sayısal olarak daraltıp daha verimli kullanılacak oyuncularla kaliteyi artırmayı hedefliyor. Takımdan ayrılmak isteyen isimlere uygun bonservis ya da kiralama teklifleri geldiği takdirde kolaylık sağlanacak.
BECAO İLE YOLLAR AYRILABİLİR
Sezon başından bu yana yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenen performansı sergileyemeyen Brezilyalı stoper Becao ile yolların ayrılması da güçlü bir ihtimal olarak öne çıkıyor.