Fenerbahçe'ye Mert Hakan Yandaş müjdesi! Takımla birlikte çalıştı

Fenerbahçe'ye Mert Hakan Yandaş müjdesi! Takımla birlikte çalıştı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesislerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2025 Perşembe 14:51
Fenerbahçe'ye Mert Hakan Yandaş müjdesi! Takımla birlikte çalıştı

Fenerbahçe, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesislerinde öğle saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.

Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun yapılan idman; salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Öte yandan sarı lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş takımla çalışmalara başladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

