FENERBAHÇE HABERLERİ - Archie Brown'dan flaş hareket! Kimse ne olduğunu anlamadı

Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown, Samsunspor maçındaki performansıyla beklentilerin altında kaldı. Atak sonlandırmada ve yaptığı top kayıplarıyla dikkat çeken 23 yaşındaki futbolcu eleştirilen isimlerin başında geliyordu. Sarı lacivertli taraftarlar da İngiliz oyuncuya sosyal medyadan yaptıkları yorumlarda tepki gösterdi. BROWN GÖNDERİLERİ KALDIRDI Archie Brown, sosyal medya hesabındaki gönderilerini kaldırdı. 23 yaşındaki sol bek bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 maçta görev alırken 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.