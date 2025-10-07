CANLI SKOR ANA SAYFA
FENERBAHÇE HABERLERİ - Archie Brown'dan flaş hareket! Kimse ne olduğunu anlamadı

FENERBAHÇE HABERLERİ - Archie Brown'dan flaş hareket! Kimse ne olduğunu anlamadı

Samsunspor maçında gösterdiği performansla eleştirilen Fenerbahçe'nin yıldız ismi Archie Brown, gelen tepkiler üzerine sosyal medyada gönderilerini kaldırdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 10:14
FENERBAHÇE HABERLERİ - Archie Brown'dan flaş hareket! Kimse ne olduğunu anlamadı

Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown, Samsunspor maçındaki performansıyla beklentilerin altında kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Archie Brown'dan flaş hareket! Kimse ne olduğunu anlamadı

Atak sonlandırmada ve yaptığı top kayıplarıyla dikkat çeken 23 yaşındaki futbolcu eleştirilen isimlerin başında geliyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Archie Brown'dan flaş hareket! Kimse ne olduğunu anlamadı

Sarı lacivertli taraftarlar da İngiliz oyuncuya sosyal medyadan yaptıkları yorumlarda tepki gösterdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Archie Brown'dan flaş hareket! Kimse ne olduğunu anlamadı

BROWN GÖNDERİLERİ KALDIRDI

Archie Brown, sosyal medya hesabındaki gönderilerini kaldırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Archie Brown'dan flaş hareket! Kimse ne olduğunu anlamadı

23 yaşındaki sol bek bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 maçta görev alırken 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

