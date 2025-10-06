CANLI SKOR ANA SAYFA
Samsunspor-Fenerbahçe maçında ofsayt kararı doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı!

Samsunspor-Fenerbahçe maçında ofsayt kararı doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı!

Trendyol Süper Lig 8. hafta maçında Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanına konuk oldu. Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar mücadeleyi kalemine aldı. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 09:12
Samsunspor-Fenerbahçe maçında ofsayt kararı doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmayla birlikte 16 puana yükseldi ancak 4. sıraya geriledi.

Samsunspor-Fenerbahçe maçında ofsayt kararı doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı!

Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Samsunspor-Fenerbahçe mücadelesini kalemine aldı. İşte o yazı...

Samsunspor-Fenerbahçe maçında ofsayt kararı doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı!

AHMET ÇAKAR - PENALTI YOK OFSAYT DOĞRU

"Bu F.Bahçe, bu futbolla, bu vurdumduymazlıkla bırakın şampiyon olmayı, şampiyonluğu bile kovalayamaz. En önemli rakibin G.Saray dün gece derbide puan kaybetmiş… Çok daha hırslı ve istekli olmalısın. Ama inanın koskoca F.Bahçe'nin maç boyu girdiği tek gol pozisyonu yok.

Samsunspor-Fenerbahçe maçında ofsayt kararı doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı!

Buna mukabil 3. kaleci Tarık, çok iyi oynadı. Belki de dün gece F.Bahçe'yi mağlubiyetten kurtaran yegane isim oydu. F.Bahçe'nin temel eksikliği şu; rakip ceza alanına rahat geliyorsun ama ya son pasları ya da son vuruşları kötü yapıyorsun. Mesela En-Nesyri... Gelirse vuruyor. Rakibe baskı yapmak, topu tutup araya oynamak gibi özellikleri, F.Bahçe gibi bir takım için yetersiz. Kanat oyuncuları da öyle… Gidiyorlar geliyorlar ama meziyetleri düşük. Ne adam eksiltebiliyor ne sürpriz pas atıp pozisyon yaratabiliyor.

Samsunspor-Fenerbahçe maçında ofsayt kararı doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı!

Bunları yapabilecek tek adam Kerem'di. O da ilk yarıda bir şeyler yapmak istedi ama 2. yarıda oyundan alınıverdi. Sonuç olarak Samsun iyi takım. Zaman zaman puan da kaybedebilirler. Ama F.Bahçe adına dün geceki oyuna baktığımızda kesinlikle bu tablo kabul edilemez.

Samsunspor-Fenerbahçe maçında ofsayt kararı doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı!

Hakem Halil Umut Meler, Türkiye'nin 1 numarasıydı. Fakat kendine güveni gitmiş, ruhen bitmiş! Bir penaltı verdi, evlere şenlik. Allah'tan VAR düzeltti. Samsunspor'un iptal edilen golündeki ofsayt kararı doğru. Topa vurulduğunda Tarık'ın arkasındaki Samsunlu oyuncu, Tarık'ın sağ tarafından geriye doğru koşup Tarık'ın görüş ve müdahale alanını etkiliyor."

