Samsunspor-Fenerbahçe maçında ofsayt kararı doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı!

Buna mukabil 3. kaleci Tarık, çok iyi oynadı. Belki de dün gece F.Bahçe'yi mağlubiyetten kurtaran yegane isim oydu. F.Bahçe'nin temel eksikliği şu; rakip ceza alanına rahat geliyorsun ama ya son pasları ya da son vuruşları kötü yapıyorsun. Mesela En-Nesyri... Gelirse vuruyor. Rakibe baskı yapmak, topu tutup araya oynamak gibi özellikleri, F.Bahçe gibi bir takım için yetersiz. Kanat oyuncuları da öyle… Gidiyorlar geliyorlar ama meziyetleri düşük. Ne adam eksiltebiliyor ne sürpriz pas atıp pozisyon yaratabiliyor.