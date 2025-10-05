Samsunspor-Fenerbahçe maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 8. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor ile zorlu deplasmanda karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler bu maçtan mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Samsunspor-Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 19:45
Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 8. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor ile zorlu deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Domenico Tedesco'nun öğrencileri bu kritik maçtan mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Samsunspor-Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE SAMSUNSPOR-F.BAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ:

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Holse, Coulibaly, Musaba, Mouandilmadji

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, Asensio, Szymanski, Talisca, Kerem, En-Nesyri

SAMSUNSPOR-F.BAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Samsunspor-Fenerbahçe maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

KANARYA'DA TEK HEDEF 3 PUAN

Domenico Tedesco yönetiminde son 3 maçını kazanan Fenerbahçe, Samsunspor karşısında da 3 puan almanın yollarını arıyor. Galatasaray - Beşiktaş maçının 1-1 berabere bitmesini fırsata çevirmeyi amaçlayan Kanarya, zorlu Karadeniz deplasmanında hata yapmak istemiyor.

SAMSUNSPOR İLE FENERBAHÇE ARASINDA 65. RANDEVU

İki takım bugün oynanan mücadeleyle birlikte Süper Lig tarihlerinde 65. kez karşı karşıya geliyorlar. Geride kalan 64 maçta Fenerbahçe'nin 35 galibiyeti bulunurken, Samsunspor ise 12 kez kazandı. 17 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ

Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Esat Sancaktar yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Fatih Tokail. TFF'den yapılan duyuruya göre; Samsunspor - Fenerbahçe mücadelesinin VAR hakemi Sarper Barış Saka oldu. AVAR'da ise Deniz Caner Özaral ve Eren Özyemişçioğlu görev yapıyor.

