CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Göster sihrini

Göster sihrini

Sahaya adımını attığı ilk maçlarda durağan bir görüntü sergileyen Kerem Aktürkoğlu, farkını Nice maçında gösterdi. Kaydettiği iki golle takımına 3 puanı getiren isim olan milli futbolcu, Samsunspor deplasmanında da teknik direktör Domenico Tedesco'nun en büyük kozu olacak. Oyun planını Kerem'in oyun aklı ve sürati üzerine kurmaya hazırlanan İtalyan teknik adam, Samsunspor'u gafil avlamak istiyor. Yeniden ritmini bulan Kerem bu mücadeleye özel olarak hazırlanıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Göster sihrini

Sahaya adımını attığı ilk maçlarda durağan bir görüntü sergileyen Kerem Aktürkoğlu, farkını Nice maçında gösterdi. Kaydettiği iki golle takımına 3 puanı getiren isim olan milli futbolcu, Samsunspor deplasmanında da teknik direktör Domenico Tedesco'nun en büyük kozu olacak. Oyun planını Kerem'in oyun aklı ve sürati üzerine kurmaya hazırlanan İtalyan teknik adam, Samsunspor'u gafil avlamak istiyor. Yeniden ritmini bulan Kerem bu mücadeleye özel olarak hazırlanıyor.

Forvette Youssef En-Nesyri'nin beklenen performansın altında kalması nedeniyle Kerem'i gizli forvet gibi oynatacak olan Tedesco, savunma arkasına yapacağı koşuları değerlendirmeyi planlıyor.

Nice maçında yüzde 85 pas isabeti ve 9.4 reyting ile maçın adamı seçilen Kerem de Süper Lig'de çubuklu forma altındaki ilk gol ya da gollerini kaydetmek için sabırsızlanıyor.

G.Saraylıları endişelendiren gelişme! Okan Buruk...
Jhon Duran'a büyük şok!
DİĞER
Galatasaray-Beşiktaş maçı sonrası eleştiri: “Bu anlaşılamaz bir durum!”
Türkiye'ye dönen aktivistler savcılık ifadelerinde İsrail zulmünü anlattı: "4 gün boyunca su vermediler"
Derbide kazanan çıkmadı!
Derbi tekrar edilebilir! İşte o flaş iddia
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 5 Ekim 2025 Pazar Bugünkü maçlar 5 Ekim 2025 Pazar 07:25
Buruk'tan Icardi sözleri! "Isınmaya çıkmama nedeni..." Buruk'tan Icardi sözleri! "Isınmaya çıkmama nedeni..." 00:29
G.Saray'dan flaş paylaşım! G.Saray'dan flaş paylaşım! 00:29
Sergen Yalçın: 2 puan kaybettik! Sergen Yalçın: 2 puan kaybettik! 00:29
Buruk: Maçta bariz hakem hataları vardı Buruk: Maçta bariz hakem hataları vardı 00:29
Derbi tekrar edilebilir! İşte o flaş iddia Derbi tekrar edilebilir! İşte o flaş iddia 00:29
Daha Eski
Singo stattan böyle ayrıldı! Singo stattan böyle ayrıldı! 00:29
Derbide kazanan çıkmadı! Derbide kazanan çıkmadı! 00:29
Derbide ortalık karıştı! Derbide ortalık karıştı! 00:29
G.Saray'da derbide şok sakatlık! G.Saray'da derbide şok sakatlık! 00:29
Ndidi'den büyük hata! Ndidi'den büyük hata! 00:29
RAMS Park'ta kırmızı kart! RAMS Park'ta kırmızı kart! 00:29