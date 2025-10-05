Göster sihrini

Sahaya adımını attığı ilk maçlarda durağan bir görüntü sergileyen Kerem Aktürkoğlu, farkını Nice maçında gösterdi. Kaydettiği iki golle takımına 3 puanı getiren isim olan milli futbolcu, Samsunspor deplasmanında da teknik direktör Domenico Tedesco'nun en büyük kozu olacak. Oyun planını Kerem'in oyun aklı ve sürati üzerine kurmaya hazırlanan İtalyan teknik adam, Samsunspor'u gafil avlamak istiyor. Yeniden ritmini bulan Kerem bu mücadeleye özel olarak hazırlanıyor.

Forvette Youssef En-Nesyri'nin beklenen performansın altında kalması nedeniyle Kerem'i gizli forvet gibi oynatacak olan Tedesco, savunma arkasına yapacağı koşuları değerlendirmeyi planlıyor.

Nice maçında yüzde 85 pas isabeti ve 9.4 reyting ile maçın adamı seçilen Kerem de Süper Lig'de çubuklu forma altındaki ilk gol ya da gollerini kaydetmek için sabırsızlanıyor.