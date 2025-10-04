Sebastian ocakta yolcu

Sebastian Szymanski'nin menajeri, geçtiğimi günlerde Polonya basınına verdiği röportajda, yıldız oyuncuya Avrupa'nın 5 büyük liginin ikisinden teklif geldiğini ancak Jose Mourinho'nun transfere izin vermediğini açıklamıştı.
Sebastian Szymanski'nin menajeri, geçtiğimi günlerde Polonya basınına verdiği röportajda, yıldız oyuncuya Avrupa'nın 5 büyük liginin ikisinden teklif geldiğini ancak Jose Mourinho'nun transfere izin vermediğini açıklamıştı. Polonya basını bu kez, Sebastian Szymanski'ye Bundesliga ve Premier Lig'den talipler olduğunu yazdı. Haberde; oyuncunun devre arasında Fenerbahçe'nin ayrılabileceği vurgulandı.