Fenerbahçe'de Jhon Duran dev maçta sahada olacak!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe'nin Benfica ile oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında sakatlanan Jhon Duran'ın formasına ne zaman kavuşacağı belli oldu.