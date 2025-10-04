Fenerbahçe'de Jhon Duran dev maçta sahada olacak!

Fenerbahçe'nin Benfica ile oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında sakatlanan Jhon Duran ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kolombiyalı yıldızın son olarak sarı-lacivertliler için o dev maçta sahada olacağı öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin Benfica ile oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında sakatlanan Jhon Duran'ın formasına ne zaman kavuşacağı belli oldu.
Yıldız futbolcunun sahalara dönmesi 1 ayı bulacak. 27 Ağustos'ta sakatlık yaşayan ve o günden bu yana ligde oynanan Gençlerbirliği, Trabzonspor, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Antalyaspor maçlarında forma giyemeyen Kolombiyalı yıldız, Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Zagreb ile Nice mücadelelerinde de takımdaki yerini alamadı.
LİGDE 3 MAÇ DAHA YOK
İğne tedavisi olan ve çekilen MR'larında bir bulguya rastlanmayan Jhon Duran, ağrıları olduğunu belirtmişti. Gelen bilgilere göre; 21 yaşındaki santrfor, ekim ayında da takımını yalnız bırakacak.
Duran'ın kasım ayıyla birlikte tam olarak hazır hale geleceği belirtildi. Jhon Duran, bir problem yaşamaması halinde 2 Kasım'daki Beşiktaş derbisinde formasına kavuşacak. Samsunspor, Karagümrük ve Gaziantep FK maçlarında da oynamayacak.
DÜNYA KUPASI TEHLİKEDE
Kolombiya basınından Bolavip, Jhon Duran'ın Fenerbahçe'de forma giyememesi halinde 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almasının zor olacağını yazdı. Haberde; "Jhon, milli takımın en önemli isimlerinden ancak düzenli oynamadığı takdirde 2026 Dünya Kupası'nda tercih edilmeyecek" denildi.