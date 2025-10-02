CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Hazırlıklar tamamlandı

Hazırlıklar tamamlandı

Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçında bu akşam Fransız Nice takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı. Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından pas ve şut çalışmaları yapan ekip, antrenmanı çift kale maçlarla tamamladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hazırlıklar tamamlandı
Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçında bu akşam Fransız Nice takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı. Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından pas ve şut çalışmaları yapan ekip, antrenmanı çift kale maçlarla tamamladı.
"F.Bahçe favoriler arasında!"
Tedesco'dan flaş Talisca kararı! İşte F.Bahçe'nin Nice 11'i
DİĞER
Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, Arda Güler'i öve öve bitiremedi: "İnanılmaz bir yetenek..."
Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda! Alarm verildi: İsrail'in yasadışı fiziki müdahalesi başladı! 25 Türk aktivist alıkonuldu
G.Saray yönetiminden derbi öncesi flaş hamle!
"G.Saray evinde Avrupa'daki her takımı yenebilir!"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tedesco'dan flaş Talisca kararı! İşte F.Bahçe'nin Nice 11'i Tedesco'dan flaş Talisca kararı! İşte F.Bahçe'nin Nice 11'i 01:10
"G.Saray evinde Avrupa'daki her takımı yenebilir!" "G.Saray evinde Avrupa'daki her takımı yenebilir!" 01:02
Üründül'den G.Saray yorumu: Enerji patlaması... Üründül'den G.Saray yorumu: Enerji patlaması... 00:51
Okan Buruk: Her şeyi beraber yaptık Okan Buruk: Her şeyi beraber yaptık 00:51
F.Bahçe Beko galibiyetle başladı! F.Bahçe Beko galibiyetle başladı! 00:49
"F.Bahçe favoriler arasında!" "F.Bahçe favoriler arasında!" 00:49
Daha Eski
Tedesco'dan Duran açıklaması! "Dönmek istiyor ama..." Tedesco'dan Duran açıklaması! "Dönmek istiyor ama..." 00:49
Liverpool efsanesinden şok sözler! Yenilgi sonrası çılgına döndü Liverpool efsanesinden şok sözler! Yenilgi sonrası çılgına döndü 00:49
G.Saray yönetiminden derbi öncesi flaş hamle! G.Saray yönetiminden derbi öncesi flaş hamle! 00:49
G.Saray'dan Liverpool'a olay gönderme! G.Saray'dan Liverpool'a olay gönderme! 00:48
Doğan: Uğurcan çok önemli... Doğan: Uğurcan çok önemli... 00:48
Mbappe’den Arda Güler övgüsü! Mbappe’den Arda Güler övgüsü! 00:48