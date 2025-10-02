Hazırlıklar tamamlandı

Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçında bu akşam Fransız Nice takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı. Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından pas ve şut çalışmaları yapan ekip, antrenmanı çift kale maçlarla tamamladı.
