FENERBAHÇE HABERİ - Jhon Duran ne zaman isterse o zaman oynayacak! Hem de MR'ları temiz çıkmasına rağmen

Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran'ın sakatlık durumu belirsizliğini koruyor. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynanan rövanş maçında sakatlanan Kolombiyalı forvet, o günden bu yana tam 6 resmi maçı kaçırdı.

İĞNE TEDAVİSİ VE SON DURUM Barcelona'da iğne tedavisi gören ve ardından İstanbul'a dönen Duran'ın yapılan son MR kontrollerinde herhangi bir soruna rastlanmadı. Ancak genç futbolcu, ağrılarının devam ettiğini belirtti. Bu nedenle de yarın oynanacak Nice karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.