FENERBAHÇE HABERİ - Jhon Duran ne zaman isterse o zaman oynayacak! Hem de MR'ları temiz çıkmasına rağmen

Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe’nin Benfica ile oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off turu maçında sakatlanan Jhon Duran’a yapılan MR kontrollerinin temiz çıktığı ancak Kolombiyalı oyuncunun ne zaman isterse o zaman oynayacağı öğrenildi. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 11:22
Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran'ın sakatlık durumu belirsizliğini koruyor. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynanan rövanş maçında sakatlanan Kolombiyalı forvet, o günden bu yana tam 6 resmi maçı kaçırdı.

İĞNE TEDAVİSİ VE SON DURUM

Barcelona'da iğne tedavisi gören ve ardından İstanbul'a dönen Duran'ın yapılan son MR kontrollerinde herhangi bir soruna rastlanmadı. Ancak genç futbolcu, ağrılarının devam ettiğini belirtti. Bu nedenle de yarın oynanacak Nice karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.

SÖZLEŞMEDEKİ ÖZEL MADDE

Duran'ın kontratında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Oyuncuyu korumaya yönelik bu madde, Kolombiyalı forvetin sahaya çıkma kararını kendisinin vermesine olanak tanıyor. Yani Duran, kendini hazır hissetmediği sürece forma giymek zorunda değil.

