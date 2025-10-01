CANLI SKOR ANA SAYFA
Duran bilmecesi

Duran bilmecesi

Jhon Duran’ın MR’ları yine temiz çıktı. Ancak oyuncunun sözleşmesinde Duran’ı korumaya yönelik bir madde bulunuyor. Bu nedenle de ne zaman isterse o zaman oynayabileceği belirtiliyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Duran bilmecesi

Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran, Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında sakatlanmış ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. O günden bugüne formasından uzak kalan Kolombiyalı oyuncu, şu ana kadar da tam 6 maç kaçırdı. Duran'ın yarın oynanacak olan Nice maçında forma giymesi bekleniyordu ancak beklenen olmadı ve yıldız oyuncudan bir kötü haber daha geldi.

İĞNE TEDAVİSİ OLDU

Barcelona'da iğne tedavisi olan ve İstanbul'a dönen Jhon Duran'ın son MR'ları da temiz çıktı. Ancak oyuncu ağlarının devam ettiğini söyledi. Nice maçında büyük ihtimalle oynamayacak. Öte yandan Jhon Duran'ın kontratında oyuncuyu korumaya yönelik bir madde olduğu ortaya çıktı. O madde bir anlamda kulübün aleyhine gibi duruyor. Sarılacivertli kulübe yakın isimler; bu maddeden dolayı Duran'ın ne zaman isterse o zaman oynayacağını ileri sürdü.

