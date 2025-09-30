CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Kerem hedefte

Kerem hedefte

Kerem Aktürkoğlu, Antalya karşısında tam 24 top kaybı yaparak rekor kırdı. Fenerbahçeli taraftarlar oyuncunun şu ana kadarki performansından memnun değil.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kerem hedefte
Kulüp bonservis rekoru kırarak Benfica'dan transferi edilen Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe formasıyla ligde ve Avrupa'da şu ana kadar 4 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda gol atamayan 27 yaşındaki oyuncu, sadece bir defa asist yaptı. Skora katkısı bir yana Kerem'in saha içinde sergilediği performans da taraftarlardan büyük eleştiri aldı. Milli futbolcu Pazar akşamı oynanan Antalyaspor mücadelesinde 53 kez topla buluşurken, 24 defa da top kaybı yaptı ve rekor kırdı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Kerem'in bu performansından şu anda memnun değil. Sosyal medyada oyuncuya tepkiler var. Ancak Kerem'i savunan taraftar da bir hayli fazla. Birçok Fenerbahçeli, Kerem'in alışma sürecinde olduğunu vurguluyor
F.Bahçe'de Tedesco için kritik viraj!
F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! Kerem Aktürkoğlu...
DİĞER
Aile sorunlarıyla gündemdeydi... Özcan Deniz'den korkutan açıklama: "Bir daha beni göremeyebilirsiniz"
ABD Başkanı Trump 20 maddelik Gazze barış planını yayımladı: Netanyahu kabul etti
Arne Slot: G.Saray yenmesi zor bir takım
F.Bahçe'de flaş Kerem iddiası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sergen Yalçın: Abraham'ın omzu çıktı Sergen Yalçın: Abraham'ın omzu çıktı 00:21
Dolmabahçe'de kazanan Kara Kartal! Dolmabahçe'de kazanan Kara Kartal! 00:21
F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! Kerem Aktürkoğlu... F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! Kerem Aktürkoğlu... 00:21
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Beşiktaş'ta şok sakatlık! 00:21
Özil'den FIFA ve UEFA'ya KKTC çağrısı! Özil'den FIFA ve UEFA'ya KKTC çağrısı! 00:21
Arne Slot: G.Saray yenmesi zor bir takım Arne Slot: G.Saray yenmesi zor bir takım 00:21
Daha Eski
F.Bahçe'den Gökhan Gönül açıklaması! F.Bahçe'den Gökhan Gönül açıklaması! 00:21
Tekke: Onuachu'nun sakatlanması... Tekke: Onuachu'nun sakatlanması... 00:21
Liverpool'un İstanbul kafilesi açıklandı! Liverpool'un İstanbul kafilesi açıklandı! 00:21
G.Saray–Liverpool maçı için flaş tahmin! G.Saray–Liverpool maçı için flaş tahmin! 00:21
Babel’den G.Saray'a Liverpool uyarısı! Babel’den G.Saray'a Liverpool uyarısı! 00:21
Buruk'tan forvet kararı! İşte Liverpool maçının 11'i Buruk'tan forvet kararı! İşte Liverpool maçının 11'i 00:21