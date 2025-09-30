"Ben arkanızdayım"

Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurulunda Ali Koç'u geçerek yeni başkan olan Sadettin Saran, takımla oldukça fazla vakit geçiriyor. Çiçeği burnunda başkan, Antalyaspor maçı sonrasında da futbolcularla bir görüşme yaptı. Saran, "Gerçekten gurur duyuyorum ve hepinizi seviyorum. Ve sonuna kadar sizinle olacağım. Hadi savaşalım! Sizden istediğim tek şey bu! Siz bana inanın. ÇÜNKÜ ben size inanıyorum, sizin arkanızdayım. Savaşın, savaşın, savaşın!" dedi. Saran, başkanlık koltuğundaki ilk galibiyetini de Antalyaspor maçında aldı. Atılan gollerden sonra büyük sevinç yaşayan Başkan Saran, tribünde sevincini sportif direktör Devin Özek'le paylaştı. Sadettin Saran'ın haftada birkaç kez Samandıra'ya gideceği ve takımla daha fazla vakit geçireceği de gelen bilgiler arasında.