Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe "Ben arkanızdayım"

"Ben arkanızdayım"

Başkan Sadettin Saran: “Gerçekten gurur duyuyorum ve hepinizi seviyorum. Size inanıyorum ve arkanızdayım."

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 06:50
"Ben arkanızdayım"

Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurulunda Ali Koç'u geçerek yeni başkan olan Sadettin Saran, takımla oldukça fazla vakit geçiriyor. Çiçeği burnunda başkan, Antalyaspor maçı sonrasında da futbolcularla bir görüşme yaptı. Saran, "Gerçekten gurur duyuyorum ve hepinizi seviyorum. Ve sonuna kadar sizinle olacağım. Hadi savaşalım! Sizden istediğim tek şey bu! Siz bana inanın. ÇÜNKÜ ben size inanıyorum, sizin arkanızdayım. Savaşın, savaşın, savaşın!" dedi. Saran, başkanlık koltuğundaki ilk galibiyetini de Antalyaspor maçında aldı. Atılan gollerden sonra büyük sevinç yaşayan Başkan Saran, tribünde sevincini sportif direktör Devin Özek'le paylaştı. Sadettin Saran'ın haftada birkaç kez Samandıra'ya gideceği ve takımla daha fazla vakit geçireceği de gelen bilgiler arasında.

F.Bahçe'de Tedesco için kritik viraj!
F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! Kerem Aktürkoğlu...
Galatasaray-Liverpool maçı öncesi sabah.com.tr’ye açıkladı! İngiliz gazeteciden itiraf: "Alt edilebilir..."
ABD Başkanı Trump 20 maddelik Gazze barış planını yayımladı: Netanyahu kabul etti
Arne Slot: G.Saray yenmesi zor bir takım
F.Bahçe'de flaş Kerem iddiası!
