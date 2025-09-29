FENERBAHÇE HABERİ - Ömer Üründül’den dikkat çeken sözler: Tedesco’nun tercihleri yine hatalı!

"TEDESCO'NUN TERCİHLERİ SÜREKLİ PROBLEMLİ"

Üründül, Tedesco'nun son haftalardaki tercihlerini de hatalı buldu: "Kasımpaşa, Dinamo Zagreb ve Antalya maçlarında yanlış kadro tertipleri vardı. Bir noktayı özellikle vurgulamak istiyorum; Galatasaray için Torreira ne kadar vazgeçilmezse, Fenerbahçe için de İsmail Yüksek aynı derecede önemli. Ancak Fenerbahçe'nin teknik direktörleri onu sürekli göz ardı ediyor. Dün gece sahadaki tek savaşçı oydu."