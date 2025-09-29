CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Ömer Üründül’den dikkat çeken sözler: Tedesco’nun tercihleri yine hatalı!

FENERBAHÇE HABERİ - Ömer Üründül’den dikkat çeken sözler: Tedesco’nun tercihleri yine hatalı!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, evinde ağırladığı Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Ömer Üründül, sarı lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco'ya eleştirilerde bulundu. İşte Üründül'ün o sözleri… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 10:08
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERİ - Ömer Üründül’den dikkat çeken sözler: Tedesco’nun tercihleri yine hatalı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u sahasında 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini Talisca ve Szymanski kaydetti. Sabah gazetesi yazarı Ömer Üründül, karşılaşmayı değerlendirdi ve teknik direktör Tedesco'ya sert eleştiriler yöneltti.

FENERBAHÇE HABERİ - Ömer Üründül’den dikkat çeken sözler: Tedesco’nun tercihleri yine hatalı!

"YİNE GARİP BİR İLK 11 KARŞIMIZA ÇIKTI"
Üründül, Fenerbahçe'nin sahaya çıkan kadrosunu eleştirerek şu ifadeleri kullandı: "Dün gece yine çok tuhaf bir ilk 11 gördük. Orta sahada pres gücü düşük, devamlılık sorunu yaşayan Talisca ve Asensio ikilisi vardı. Bu durum, rakibe adeta 'Geride iyi kapan, eğer organize çıkabilirsen çok pozisyon bulursun' mesajını verdi."

FENERBAHÇE HABERİ - Ömer Üründül’den dikkat çeken sözler: Tedesco’nun tercihleri yine hatalı!

"Antalyaspor alanı iyi daralttı, Fenerbahçe'yi üretkenlik sıkıntısına soktu. İlk yarıda yalnızca bir net pozisyon bulabildiler, onu da Ederson kurtardı. Hücum girişimlerinde sezon başından bu yana olduğu gibi yine son derece yetersizdiler. Takımı rahatlatan, ikinci yarıda kazanılan penaltı oldu. Maçın son dakikalarında sıkıntıya düşebilirlerdi ama 90+2'de gelen ikinci gol işi bitirdi."

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERİ - Ömer Üründül’den dikkat çeken sözler: Tedesco’nun tercihleri yine hatalı!

"TEDESCO'NUN TERCİHLERİ SÜREKLİ PROBLEMLİ"
Üründül, Tedesco'nun son haftalardaki tercihlerini de hatalı buldu: "Kasımpaşa, Dinamo Zagreb ve Antalya maçlarında yanlış kadro tertipleri vardı. Bir noktayı özellikle vurgulamak istiyorum; Galatasaray için Torreira ne kadar vazgeçilmezse, Fenerbahçe için de İsmail Yüksek aynı derecede önemli. Ancak Fenerbahçe'nin teknik direktörleri onu sürekli göz ardı ediyor. Dün gece sahadaki tek savaşçı oydu."

FENERBAHÇE HABERİ - Ömer Üründül’den dikkat çeken sözler: Tedesco’nun tercihleri yine hatalı!

"KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAKİ DÜŞÜŞ ŞAŞIRTICI"
Deneyimli yorumcu, Kerem Aktürkoğlu'nun fiziksel durumuna da dikkat çekti: "Kerem'deki inanılmaz fiziki düşüş gerçekten çok ilginç. Bunun nedenini çözmek zor."

FENERBAHÇE HABERİ - Ömer Üründül’den dikkat çeken sözler: Tedesco’nun tercihleri yine hatalı!

"NICE MAÇI TEHLİKEYE GİREBİLİR"
Üründül, Fenerbahçe'nin Avrupa'daki kritik Nice deplasmanına da değinerek şu uyarıyı yaptı: "Fenerbahçe'nin Perşembe gecesi Nice ile çok önemli bir maçı var. Fransız ekibi bu sezon formsuz ama kadro planlamasında aynı hatalar yapılırsa o maç da çok zora girer. Benden söylemesi."

REKLAM
İşte Buruk’un Liverpool planı!
DİĞER
UEFA Başkanı Ceferin’in eşinden SABAH Spor’a özel açıklama! Dikkat çeken İstanbul cevabı…
Turgay Ciner hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı! Ciner Grup'un sahip olduğu Park Holding dahil birçok şirkete kayyum atandı | 12 yönetici gözaltında
Okan Buruk açıkladı: Osimhen...
Flaş F.Bahçe yorumu: Samandıra'da dalgalar büyük!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Buruk’un Liverpool planı! İşte Buruk’un Liverpool planı! 10:37
Beşiktaş-Kocaelispor maçı detayları! Beşiktaş-Kocaelispor maçı detayları! 10:25
Üründül'den flaş sözler: Tedesco'nun tercihleri... Üründül'den flaş sözler: Tedesco'nun tercihleri... 10:07
Çakar'dan F.Bahçe yorumu: Penaltı kararı... Çakar'dan F.Bahçe yorumu: Penaltı kararı... 09:36
Flaş F.Bahçe yorumu: Samandıra'da dalgalar büyük! Flaş F.Bahçe yorumu: Samandıra'da dalgalar büyük! 09:12
Bugünkü maçlar 29 Eylül 2025 Bugünkü maçlar 29 Eylül 2025 08:15
Daha Eski
"Adımın Fenerbahçe ile geçmesi..." "Adımın Fenerbahçe ile geçmesi..." 00:15
Tedesco'dan Gökhan Gönül sözleri! Tedesco'dan Gökhan Gönül sözleri! 00:15
Fenerbahçe Kadıköy'de 2 golle güldü! Fenerbahçe Kadıköy'de 2 golle güldü! 00:15
Sadettin Saran: Maçlardan sonra böyle konuşmayacağım! Sadettin Saran: Maçlardan sonra böyle konuşmayacağım! 00:15
F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon 00:15
Virgil van Dijk Galatasaray maçı hakkında konuştu Virgil van Dijk Galatasaray maçı hakkında konuştu 00:15