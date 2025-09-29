Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe–Antalyaspor maçı yorumu: Penaltı kararı…

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hesap.com Antalyaspor'u Talisca ve Szymanski'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Karşılaşmayı değerlendiren Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar, özellikle verilen penaltı pozisyonuna dair çarpıcı ifadeler kullandı.

"Övgüyü hak eden neredeyse hiçbir futbolcu yoktu. Takım ruhsuzdu, yapışık oynamadılar, çabuk değillerdi ve dönen topları kazanamadılar. İlk yarıda Antalyaspor çok net bir pozisyon yakaladı ama değerlendiremedi. Devre bitmeden Ederson'un kurtardığı pozisyon belki de Fenerbahçe'deki büyük krizin önüne geçti."