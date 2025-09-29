CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe–Antalyaspor maçı yorumu: Penaltı kararı…

Ahmet Çakar’dan FenerbahçeAntalyaspor maçı yorumu: Penaltı kararı…

Trendyol Süper Lig'in 7. Haftasında Fenerbahçe, evinde ağırladığı Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Ahmet Çakar, sarı-lacivertlilerin performansını ve hakem kararlarını değerlendirdi. İşte Çakar'ın o sözleri… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 09:36
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe–Antalyaspor maçı yorumu: Penaltı kararı…

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hesap.com Antalyaspor'u Talisca ve Szymanski'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Karşılaşmayı değerlendiren Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar, özellikle verilen penaltı pozisyonuna dair çarpıcı ifadeler kullandı.

Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe–Antalyaspor maçı yorumu: Penaltı kararı…

"FENERBAHÇE KÖTÜ OYNADI AMA KAZANDI"

Çakar, sarı-lacivertli takımın performansını eleştirerek şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe kötü oynadığı, futbol adına ortaya hiçbir şey koyamadığı bir maçı kazandı. Çünkü kazanmak zorundaydılar. Aksi halde büyük bir kaos başlayabilirdi."

Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe–Antalyaspor maçı yorumu: Penaltı kararı…

"Övgüyü hak eden neredeyse hiçbir futbolcu yoktu. Takım ruhsuzdu, yapışık oynamadılar, çabuk değillerdi ve dönen topları kazanamadılar. İlk yarıda Antalyaspor çok net bir pozisyon yakaladı ama değerlendiremedi. Devre bitmeden Ederson'un kurtardığı pozisyon belki de Fenerbahçe'deki büyük krizin önüne geçti."

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe–Antalyaspor maçı yorumu: Penaltı kararı…

"PAAL'IN HEDİYESİ PENALTI"

Maçın kırılma anının penaltı olduğunu belirten Çakar, şu sözleri dile getirdi: "İkinci yarıda da Fenerbahçe kötü oynarken artık sona yaklaşılmıştı. Antalyasporlu Kenneth Paal, tamamen gereksiz bir yerde penaltıya sebep olarak maçı Fenerbahçe'ye adeta hediye etti. Ardından Szymanski'nin golü geldi ve Fenerbahçe günü kurtardı."

Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe–Antalyaspor maçı yorumu: Penaltı kararı…

"HAKEM DOĞRU KARAR VERDİ"

Mücadelenin hakemi Ali Yılmaz'ı da değerlendiren Çakar, penaltı kararını doğru bulduğunu vurguladı: "Ali Yılmaz vasat bir hakem. Fena değil ama kalitesi sınırlı. Ancak verdiği penaltıda kesinlikle haklı. Çünkü ayak kafa seviyesine kalkıyor, önce topa vuruyor ama ardından Nene'nin kafasına geliyor. Bu mutlak bir penaltı. Bunun dışında ise bazı faulleri gereksiz çaldı ve bir-iki sarı kartı es geçti."

Flaş F.Bahçe yorumu: Samandıra'da dalgalar büyük!
REKLAM
DİĞER
Arda Turan’dan tarihi başarı! Shakhtar’a 1.5 yıl sonra bir ilki yaşattı
Turgay Ciner hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı! Ciner Grup'un sahip olduğu Park Holding dahil birçok şirkete kayyum atandı | 12 yönetici gözaltında
Okan Buruk açıkladı: Osimhen...
G.Saray'dan flaş Lemina kararı! 1 yıllık opsiyonu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Usta yazardan flaş F.Bahçe yorumu! Usta yazardan flaş F.Bahçe yorumu! 09:12
Bugünkü maçlar 29 Eylül 2025 Bugünkü maçlar 29 Eylül 2025 08:15
"Adımın Fenerbahçe ile geçmesi..." "Adımın Fenerbahçe ile geçmesi..." 00:15
Tedesco'dan Gökhan Gönül sözleri! Tedesco'dan Gökhan Gönül sözleri! 00:15
Fenerbahçe Kadıköy'de 2 golle güldü! Fenerbahçe Kadıköy'de 2 golle güldü! 00:15
Sadettin Saran: Maçlardan sonra böyle konuşmayacağım! Sadettin Saran: Maçlardan sonra böyle konuşmayacağım! 00:15
Daha Eski
F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon 00:15
Virgil van Dijk Galatasaray maçı hakkında konuştu Virgil van Dijk Galatasaray maçı hakkında konuştu 00:15
Kayserispor ile Gençlerbirliği yenişemedi! Kayserispor ile Gençlerbirliği yenişemedi! 00:15
Icardi G.Saray'da tarihe geçecek! Icardi G.Saray'da tarihe geçecek! 00:15
Bulut'tan Fenerbahçe itirafı! Bulut'tan Fenerbahçe itirafı! 00:15
Galatasaray'da 5 büyük sorun! Liverpool... Galatasaray'da 5 büyük sorun! Liverpool... 00:15