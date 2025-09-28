CANLI SKOR ANA SAYFA
Kocaman'ın ayak sesleri

1988-89’da attığı 103 golle rekor kıran Fenerbahçe’nin efsane futbolcuları yıllar sonra bir araya geldi. Aykut Kocaman’ın katıldığı kahvaltıda İsmail Kartal yoktu

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 06:50
Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Sadettin Saran, mazbatasını alarak resmen başkanlık görevine başladı. Saran'ın, sarı- lacivertli futbol takımının taraftarı önünde oynayacağı Antalyaspor karşılaşması da başkan olarak ilk lig müsabakası olacak. Teknik direktörlük görevinde bir değişim kararı alınması halinde gidilecek ilk isim Aykut Kocaman olacak. Tecrübeli teknik adam, daha önce kendisine yöneticilik teklif eden Başkan Sadettin Saran'a, "Teknik direktörlüğe devam ediyorum" diyerek olumsuz yanıt vermişti. Tedesco ile yolların ayrılması halinde Kocaman'ın 3. kez Fenerbahçe'nin başına geçme ihtimali yüksek. Samandıra'da idari görev teklif edilen Volkan Demirel de bu senaryonun gerçekleşmesi halinde yardımcı antrenör olabilir.

EFSANELER BİR ARAYA GELDİ

Süper Lig'in 1988-89 sezonunda attığı 103 golle kırılması güç bir rekora imza atan Fenerbahçe'nin efsane futbolcuları yıllar sonra bir araya geldi. Sarılacivertli kulübün tarihine altın harflerle yazılan o şampiyonluğun mimarları, düzenlenen sabah kahvaltısında buluştu. Keyifli anların yaşandığı buluşmada çekilen hatıra fotoğrafları, nostaljik bir atmosfer oluşturdu. Efsane futbolcuların buluşmasına o sezonun önemli isimlerinden İsmail Kartal'ın katılmaması dikkat çekti.

