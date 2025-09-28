CANLI SKOR ANA SAYFA
FENERBAHÇE HABERİ: Tedesco'nun tazminatındaki flaş gerçek! İşte olası ayrılığın bedeli

Fenerbahçe'de yolların ayrılması ihtimaliyle gündeme gelen teknik direktör Domenico Tedesco hakkında önemli bir gelişme yaşandı. 40 yaşındaki teknik adamla yaşanacak olası ayrılık sonucu ödenecek bedel ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 06:50
Sarı-lacivertli takımda Antalyaspor maçı sonrası gönderilmesi beklenen Domenico Tedesco'nun sözleşme detayları ortaya çıktı. Yapılan mukaveleye göre; iki yıllık kontratına rağmen yalnızca bir senelik maaşını alacak olan İtalyan hocanın, buna rağmen yardımcılarıyla birlikte maliyeti cep yakacak.

Sabah'ın haberine göre, 40 yaşındaki teknik adamla 2.5 milyon Euro ücrette anlaşan eski yönetim, teknik ekibine ise 1.5 milyon Euro ödeme karşılığında sözleşme yaptı. Başkan Sadettin Saran, Samandıra'yı sil baştan oluşturmak isterken teknik heyetteki değişimin maliyeti 4 milyon Euro'yu (195 milyon TL) bulacak.

GÖKHAN GÖNÜL GİDİYOR

Tedesco'nun yardımcılığına getirilen Gökhan Gönül'e de dün yol verildi. Benfica yenilgisi sonrası Mourinho'yu gönderen sarı-lacivertliler, 13 Eylül'de düzenlenen imza töreniyle Tedesco'yu takımın başına getirmişti. Genç çalıştırıcı, Fenerbahçe ile ligde çıktığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavında ise Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1'lik skorla teslim oldu.

