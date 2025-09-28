FENERBAHÇE HABERİ: Tedesco'nun tazminatındaki flaş gerçek! İşte olası ayrılığın bedeli

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Sabah'ın haberine göre, 40 yaşındaki teknik adamla 2.5 milyon Euro ücrette anlaşan eski yönetim, teknik ekibine ise 1.5 milyon Euro ödeme karşılığında sözleşme yaptı. Başkan Sadettin Saran, Samandıra'yı sil baştan oluşturmak isterken teknik heyetteki değişimin maliyeti 4 milyon Euro'yu (195 milyon TL) bulacak.
GÖKHAN GÖNÜL GİDİYOR
Tedesco'nun yardımcılığına getirilen Gökhan Gönül'e de dün yol verildi. Benfica yenilgisi sonrası Mourinho'yu gönderen sarı-lacivertliler, 13 Eylül'de düzenlenen imza töreniyle Tedesco'yu takımın başına getirmişti. Genç çalıştırıcı, Fenerbahçe ile ligde çıktığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavında ise Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1'lik skorla teslim oldu.
