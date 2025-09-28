FENERBAHÇE HABERİ: Tedesco'nun tazminatındaki flaş gerçek! İşte olası ayrılığın bedeli

Sarı-lacivertli takımda Antalyaspor maçı sonrası gönderilmesi beklenen Domenico Tedesco'nun sözleşme detayları ortaya çıktı. Yapılan mukaveleye göre; iki yıllık kontratına rağmen yalnızca bir senelik maaşını alacak olan İtalyan hocanın, buna rağmen yardımcılarıyla birlikte maliyeti cep yakacak.