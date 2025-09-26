Sadettin Saran Fenerbahçeli futbolcularla görüştü

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Futbol A Takımı ile bir araya geldi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen buluşmada Başkan Saran ile Ertan Torunoğulları Sarı-lacivertli futbolcularla uzun süre görüştü.

Süper Lig'in 7'inci haftasında Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla sürerken Başkan Sadettin Saran ve Yönetici Ertan Torunoğulları tesisleri ziyaret etti.

Burada futbolcularla bir araya gelen Başkan Saran ve Torunoğulları bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda oyuncular da dinlenirken takımın gidişatı ve sıradaki maçlar da değerlendirildi.