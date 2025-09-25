Spor yazarları Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Kalibresi bu kadar düşük bir rakibe karşı çok hücumcuyla oynamana karşın doğru düzgün pozisyona bile giremedin. Birçokta pozisyon verdin. En- Nesyri öylesine ağır ve o kadar yanlış yerlerde duruyor ki… Böyle bir santrforla tehlikeli olmak neredeyse imkansız. UEFA Avrupa Liginde belkide tarihinin en zayıf takımları yarışıyor. Böyle bir gruptan Fenerbahçe'nin çıkamaması tarihi rezalet olur. Allah aşkına En- Nesyri'nin istatistiklerine bakın beni anlayacaksınız. Ne isabetli şutu, bırakın isabetliyi şutu bile yok. Bütün istatistikleri 0! Dinamo Zagrep'e 3 gol yiyip yenilmenin hesabını birileri vermeli. Yeni Başkan Sadettin Saran'ın yerinde olsam Samandıra'ya baltayla girerim. Zira bu kadronun böyle oynamaya hakkı yok.