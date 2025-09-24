CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Yapaz zekadan Avrupa Ligi tahmini! Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali...

Yapaz zekadan Avrupa Ligi tahmini! Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, turnuvadaki ilk maçına Hırvatistan'da Dinamo Zagreb karşısında çıkmaya hazırlanıyor. Öte yandan yapay zeka, simüle ettiği turnuvada takımların şampiyonluk ihtimallerini belirledi. İşte sarı lacivertlilere verilen rakam... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 09:24
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yapaz zekadan Avrupa Ligi tahmini! Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali...

Yapay zeka, Avrupa futbolunun Kupa 2'si, UEFA Avrupa Ligi'nin favorilerini açıkladı. Sabah'ın haberine göre Opta'nın süper bilgisayarı, 24 Eylül çarşamba günü başlayacak olan turnuva öncesi, binlerce kez yaptığı simülasyon sonrası, takımların şampiyonluk şanslarını açıkladı. İşte UEFA Avrupa Ligi'nin favorileri...

Yapaz zekadan Avrupa Ligi tahmini! Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali...

1- ASTON VILLA

%23.3

Yapaz zekadan Avrupa Ligi tahmini! Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali...

2- ROMA

%13

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yapaz zekadan Avrupa Ligi tahmini! Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali...

3- NOTTINGHAM FOREST

%10.2

Yapaz zekadan Avrupa Ligi tahmini! Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali...

4- LILLE

%8.1

Yapaz zekadan Avrupa Ligi tahmini! Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali...

5- LYON

%6.7

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yapaz zekadan Avrupa Ligi tahmini! Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali...

6- BOLOGNA

%5.7

Yapaz zekadan Avrupa Ligi tahmini! Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali...

7- PORTO

%5.3

Yapaz zekadan Avrupa Ligi tahmini! Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali...

8- FEYENOORD

%5.1

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yapaz zekadan Avrupa Ligi tahmini! Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali...

9- STUTTGART

%3.2

Yapaz zekadan Avrupa Ligi tahmini! Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali...

10- REAL BETIS

%3.1

Yapaz zekadan Avrupa Ligi tahmini! Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali...

11- CELTIC

%2.2

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yapaz zekadan Avrupa Ligi tahmini! Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali...

12- KIZILYILDIZ

%1.7

Yapaz zekadan Avrupa Ligi tahmini! Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali...

13- FENERBAHÇE

%1.7

Yapaz zekadan Avrupa Ligi tahmini! Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali...

14- FREIBURG

%1.7

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mou: Yeni futbol buysa ben yokum! Mou: Yeni futbol buysa ben yokum! 09:18
Galatasaray'dan ocak bombası! İşte ilk hedef Galatasaray'dan ocak bombası! İşte ilk hedef 09:18
Bugünkü maçlar 24 Eylül Çarşamba 2025 Bugünkü maçlar 24 Eylül Çarşamba 2025 08:12
Rafa Silva sol kanada Rafa Silva sol kanada 01:05
Tedesco'dan Mourinho'ya yanıt! Tedesco'dan Mourinho'ya yanıt! 00:47
Galatasaray para bastı! İşte kasaya giren rakam Galatasaray para bastı! İşte kasaya giren rakam 00:47
Daha Eski
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 00:47
Arda Güler’den Mbappe’ye şahane asist! Arda Güler’den Mbappe’ye şahane asist! 00:47
6. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 6. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 00:47
BM'den FIFA ve UEFA'ya İsrail çağrısı! BM'den FIFA ve UEFA'ya İsrail çağrısı! 00:47
F.Bahçe'de Duran gelişmesi! 10 gün içinde... F.Bahçe'de Duran gelişmesi! 10 gün içinde... 00:47
Mourinho'lu Benfica 1 puana razı oldu! Mourinho'lu Benfica 1 puana razı oldu! 00:47