Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Mario Kovacevic: Fenerbahçe henüz takım değil!

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanında Dinamo Zagreb'e 3-1 yenildi.

Maç sonu Hırvat ekibinin teknik direktörü Mario Kovacevic flaş açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Hajduk maçından sonra fazla vaktimiz yoktu, Fenerbahçe'nin iyi oyuncuları olduğunu biliyorduk, ama onlar henüz bir takım değiller. İlk dakikadan itibaren daha iyiydik, kontratak beklemedik, topu ayağımızda tuttuk ve fırsatlar yarattık. Onların bize karşı tek bir gerçek fırsat yaratamadılar. Oyuncuları değiştirmek zorunda kaldığım için üzüldüm, hepsinin hazır ve iyi olduğunu görüyorum, ancak HNL'de oynamak ve sürekli favori olmak kolay değil, ancak kalitemizin olduğunu ve maçtan maça büyüyeceğimizi biliyordum, şimdi de bu görülüyor. Dinamo'nun önceki iyi sonuçları sayesinde, Avrupa'ya daha geç başladık ve iyi hazırlandık, bu şekilde eleme maçlarından geçmekten çok daha kolay ve çok daha güzel." ifadelerini kullandı.