Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran futbolcularla bir araya geldi

Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran futbolcularla bir araya geldi

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, tesislere gelerek futbolcularla bir araya geldi ve açıklamalarda bulundu. İşte Saran'ın sözleri...

23 Eylül 2025 Salı 16:59
Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran futbolcularla bir araya geldi

7 yıllık Ali Koç döneminin ardından Fenerbahçe'nin yeni başkanı olan Sadettin Saran futbolcularla bir araya geldi.

Saran, ilk olarak oyuncularla tanışırken daha sonra onlara açıklamalarda bulundu.

İŞTE O VİDEO:

