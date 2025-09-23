Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran futbolcularla bir araya geldi

7 yıllık Ali Koç döneminin ardından Fenerbahçe'nin yeni başkanı olan Sadettin Saran futbolcularla bir araya geldi.

Saran, ilk olarak oyuncularla tanışırken daha sonra onlara açıklamalarda bulundu.

İŞTE O VİDEO:

🟡🔵 Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, futbolcularla konuşma yaptı:💬 "Sizin önünüzde değil, arkanızda olacağım. Biz küçük çocukların Fenerbahçe'yi tekrar sevmesi için buradayız. Biz milyonlarlarca Fenerbahçe taraftarını mutlu etmek için buradayız"pic.twitter.com/YihnjZuA1o