Spor yazarları Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Sadece maddi olarak değil, 1800 çalışanıyla dev bir şirket haline gelen F.Bahçe'yi doğru yönetmesi de gerekiyor. İddialı konuştu ve taraftarın beklentilerini de karşılamak gibi bir sorumluluk aldı üstüne. Ali Koç'un kendisine olan güveni özellikle 40 yaş altı üyelerin tepkisiyle beklenmedik bir seçim yenilgisi getirdi. Çok önemli detay var. 60 bin kongre üyesinin 12 binin oyunu alıp 'tam yetkiliyim' demek ince bir çizgide yürümekle aynı. Ali Koç da seçilse böyle olacaktı.

Bundan sonra tabela konuşacak.

'Galip' yazıyorsan sıkıntıları aşarlar, işler iyi gitmezse haziranda bir kongre daha olur.