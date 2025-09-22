Spor yazarları Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe, kendi bitmeyen dinamikleri içinde müthiş bir gün geçirdi. Sadettin Saran'ın çok az farkla seçimi, kazanmasının ardından futbol takımının 10 kişi kalan rakibi karşısında etkisiz oynaması. Yeni bir dönem derken eski sorunların daha da büyüyerek sıralı problemler haline gelmesi kaçınılmaz.
Sadettin Saran, 2016'da mahkeme kararıyla tekrar üyelik haklarına kavuştuktan sonra girdiği ilk seçimi kazanarak F.Bahçe tarihindeki yerini aldı. Sadece futbol değil, tüm spor branşlarının pazarlanması konusunda etkin bir isim. Türkiye'de bu işin 1 numarası. F.Bahçe'nin şampiyonsuzluk dönemindeki tepkisini iyi sezip yola çıktı. Az farkla da olsa kazanmayı başardı. Şimdi önünde çok zorlu bir dönem var.
Sadece maddi olarak değil, 1800 çalışanıyla dev bir şirket haline gelen F.Bahçe'yi doğru yönetmesi de gerekiyor. İddialı konuştu ve taraftarın beklentilerini de karşılamak gibi bir sorumluluk aldı üstüne. Ali Koç'un kendisine olan güveni özellikle 40 yaş altı üyelerin tepkisiyle beklenmedik bir seçim yenilgisi getirdi. Çok önemli detay var. 60 bin kongre üyesinin 12 binin oyunu alıp 'tam yetkiliyim' demek ince bir çizgide yürümekle aynı. Ali Koç da seçilse böyle olacaktı. Bundan sonra tabela konuşacak. 'Galip' yazıyorsan sıkıntıları aşarlar, işler iyi gitmezse haziranda bir kongre daha olur.
Kasımpaşa'daki maç F.Bahçe açısından amatör görüntüdeydi. Eksik rakibinin oyuna hükmetmesine izin verip eski günlerdeki gibi erken gelen golün üstüne yatmaya çalıştılar. Kasımpaşa'nın doğru oyunu, 30'dan itibaren gol sinyalini veriyordu zaten. Bu puan kaybı Tedesco için ciddi bir eksi puan.
EMRE BOL - HAYIRLISI OLSUN
Seçim telaşından Kasımpaşa mücadelesine konsantre olamadık. Oysa Galatasaray'la puan farkı 4 olmuş. Artık daha fazla açılmamalı. Tedesco bu kez farklı bir şeyler denedi. En-Nesyri'yi kesip en öne Talisca onun arkasına Asensio'yu koydu. Geçen hafta söyledim; ön alanda Kerem'le verkaç yapabilecek bir oyuncuya ihtiyaç var. Bu yapabilecek ismin Asensio olduğunu düşünüyorum.
Zira Kerem'in içeri bindirmelerinde bir istasyona ihtiyacı var. Galatasarayda iken İcardi'yle bunu çokca yapıyordu. Talisca'yla ilgili tereddütlerim her geçen hafta artıyor. Hala istenilen fiziki kalitede değil. Toparlanana kadar ya kesilmeli ya da sonradan girmeli. Kasımpaşa 10 kişi kaldıktan sonra sahaya bakıyorum; hiç fark yok!
Hatta Kasımpaşa takımı bu dakikalarda Fenerbahçe'den daha iyi göründü. İşte esas sıkıntı burada. 10 kişi takımdan gol yiyebilirsin ama bu kadar pozisyon vermezsin. Bu puan kaybının neler kaybettireceğini önümüzdeki dönemde daha iyi göreceğiz. Gereksiz seçim gündemi acaba nelere mal olacak?
MUSTAFA ÇULCU - HAKEMLERİ KUTLUYORUM
Fenerbahçe Alanya karşısında zorunlu oynatamadığı 5 yeni isimle sahadaydı. İsmail ve Fred ön libero 4-2–4 gibi oynuyor. İlk yarının en etkili oyuncusu ve golde çok kıymetli asisti yapan Kerem solda İrfan Can sağda ortada Talisca- Asensio ile zaman zaman yan yana dörtlü, zaman zaman arkalı önlü oynuyorlar. Golü çok erken buldular ama sonrasında üretemediler. Kasımpaşa oyun hafızası olan moralli bir takım. Yedikleri golün şokunu çabuk attılar oyuna ortak oldular. Rakip 10 kişi kaldı ama Fenerbahçe vites yükseltemiyor tempo yapamıyor.
Oğuzhan Çakır oyunu kesmemeye avantajlara özen göstererek oyuna tempo katmaya çalıştı. Cafu'nun kayarak geldiği pozisyonda Skriniar'a toptan hemen sonra yaptığı çift ayakla acımasızlık gaddarlık içeren şiddetli hareketine hakem önce sarı gösterdi. Doğru bir VAR müdahalesi geldi OFR'de izledi. Sarı iptal, doğru kararla kırmızı kart çıktı. Pozisyonu izledikten sonra Skriniar'a da sarı kart göstermeliydi. 45+2'de Winck-Asensio pozisyonunda Kasımpaşa penaltı bekledi. Devam kararı doğru. Hakeme itiraz eden Winck ve Şota'ya çıkan sarılar doğru.
53'de oyunun durduğu bir sırada Oosterwolde'nin kendini yere bırakması Oscar ödülüne layık(!) Evet, hakemlerimiz tecrübesiz ve formsuz lakin oyuncuların da hakemlere hiç yardımcı olmadıkları ortada. 66'da İrfan Can-Baldursson pozisyonunda Fenerbahçe penaltı bekledi, devam kararı doğru. Bu sert hakemlik eleştiri ikliminde bazı kart hatalarına rağmen Oğuzhan Çakır'ı ve VAR hakemi Volkan Bayarslan'ı gösterdikleri başarılı performanslarından dolayı kutluyorum.