FENERBAHÇE HABERİ | Real Betis taraftarlarından Amrabat harekatı! Bonservisinin alınması için...

Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde kiralık olarak ayrılan isimlerden Sofyan Amrabat hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Real Betis'e kiralanan Faslı futbolcudan İspanyol ekibinin çok memnun olduğu ve taraftarların bonservisinin alınması için flaş bir hamle hazırlığında olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin golünü 3. dakikada Marco Asensio kaydederken Kasımpaşa'nın golü ise 64. dakikada Haris Hajradinovic'ten geldi. Ev sahibi ekipte Cafu, mücadelenin 45. dakikasında kırmızı kart gördü.
Maçın ardından Fenerbahçe, 12 puanla 3. sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler bu sezonki 3. puan kaybını yaşadı.
Öte yandan Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde takımdan ayrılan isimlerden Sofyan Amrabat hakkında önemli bir gelişme yaşandı. İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'e kiralanan Amrabat'ın performansından İspanyol ekibinin memnun olduğu ve taraftarların Faslı futbolcunun bonservisinin alınması için dikkat çeken bir teklifte bulunduğu öğrenildi.
İspanyol basınından Gol Digital'de yer alan o habere göre, Real Betis taraftarının Sofyan Amrabat'ın bonservis ücretinin bir kısmını ödemeye istekli olduğu ve bunun için kampanya başlatacakları yazıldı.
Haberin devamında ise Amrabat'ın bonservisi için Real Betis'in, Fenerbahçe ile yapacağı müzakerelerde sarı-lacivertlilerin talep edeceği bedel nedeniyle bazı zorlukların yaşanacağı vurgulandı.