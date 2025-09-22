FENERBAHÇE HABERİ | Real Betis taraftarlarından Amrabat harekatı! Bonservisinin alınması için...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin golünü 3. dakikada Marco Asensio kaydederken Kasımpaşa'nın golü ise 64. dakikada Haris Hajradinovic'ten geldi. Ev sahibi ekipte Cafu, mücadelenin 45. dakikasında kırmızı kart gördü.