CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Kasımpaşa-Fenerbahçe MAÇI CANLI İZLE | Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? FB maçı nasıl izlenir?

Kasımpaşa-Fenerbahçe MAÇI CANLI İZLE | Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? FB maçı nasıl izlenir?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Hafta içi oynanan erteleme maçında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan ve Galatasaray'ın 4 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertliler, İstanbul ekibine karşı hata yapmak istemiyor. Domenico Tedesco yönetiminde 3 puan için mücadele edecek Kanarya'da hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı ise merak ediliyor. Futbolseverler, "Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürürken, "Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" gibi sorular gündemdeki yerini koruyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 14:38
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kasımpaşa-Fenerbahçe MAÇI CANLI İZLE | Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? FB maçı nasıl izlenir?

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında heyecan İstanbul'da yaşanacak. Ligde zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, Kasımpaşa ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Hafta içi oynanan erteleme maçında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, puan kaybını telafi ederek yeniden şampiyonluk yarışında avantaj yakalamak istiyor. Galatasaray'ın 4 puan gerisinde bulunan Kanarya, Domenico Tedesco yönetiminde sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Peki, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı 21 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Frimpong, Baldursson, Cem, Ouanes, Hajradinovic, Ali Yavuz, Fall

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, İrfan Can, Asensio, Kerem, En-Nesyri

FENERBAHÇE'DE TEK HEDEF GALİBİYET

Domenico Tedesco'nun göreve gelmesinin ardından 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe, Galatasaray'ın 4 puan gerisinde yer alıyor. Kasımpaşa ile oynanacak ligin 6. haftasında hata yapmadan puan farkını kapatmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü ile galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Etkili bir oyun ortaya koymak isteyen Kanarya'da yeni transferlerin nasıl performans göstereceği ise futbolseverler tarafından merak ediliyor.

FENERBAHÇE'NİN MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

KASIMPAŞA'NIN MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

YENİ TRANSFERLER KADROYA DÖNÜYOR

Corendon Alanyaspor maçında statü gereği forma giyemeyen Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson, teknik heyetin görev vermesi halinde sahada olacak. Bu isimlerden Nene, 2 maçta süre alırken, Kerem ve Ederson, Trabzonspor karşısında 11'de başladı. Marco Asensio ise söz konusu mücadelenin 2. yarısında şans buldu.

İKİ TAKIM ARASINDA 45. RANDEVU

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 44 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 36 kez sahadan galip ayrılırken, lacivert-beyazlılar ise 4 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 111 gol gönderirken, Kasımpaşa da 39 kez gol sevinci yaşadı. İki takım geçtiğimi sezon 2'si Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 3 kez karşılaştı ve Fenerbahçe bu müsabakalardan galibiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE'DEN KASIMPAŞA'YA ÜSTÜNLÜK

Fenerbahçe'nin, Kasımpaşa'ya karşı rekabette büyük bir üstünlüğü bulunurken, son yıllarda resmi maçlarda galibiyet serisi elde etti. Sarı-lacivertliler, 10'u lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere son 12 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi son olarak 21 Haziran 2020'de sahasında 2-0 mağlup etti.

FARKLI SKORLAR

İki takım arasında rekabette en farklı skor 2022-2023 sezonunda 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe lehine sonuçlandı. Sarı-lacivertli takım, 2016-2017 ile 2022-2023 sezonlarında 5-1'lik galibiyete imza attı. 2010-2011 sezonunda 6-2'lik skorla Fenerbahçe'nin kazandığı mücadele de en gollü maçlardan biri oldu.

SARI-LACİVERTLİLER KASIMPAŞA'DA GOL YEMİYOR

Sarı-lacivertlilerin Kasımpaşa'da oynadığı müsabakalarda başarılı savunması dikkat çekiyor. Kanarya, 1'i Türkiye Kupası, 5'i ligde olmak üzere son rakibinin sahasında 6 maçın 5'inde kalesini gole kapattı. Bu süreçte oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe, 18 kez gol sevinci yaşarken, ev sahibi 1 gol atabildi.

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ

Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Mehmet Kısal yapacak. Maçın dördüncü hakemi Batuhan Kolak olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı VAR hakemi Volkan Bayarslan oldu. AVAR'da ise Anıl Usta görev yapacak.

ASpor CANLI YAYIN

Kadıköy'de tarihi gün! F.Bahçe yeni başkanını seçiyor
F.Bahçe için flaş Catamo gelişmesi!
DİĞER
Fenerbahçe'de seçim günü! Ali Koç mu? Sadettin Saran mı?
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'in Trump iddialarına: Sağır duymaz uydurur
Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Konyaspor maçında...
Beşiktaş'ta ayrılığın nedeni ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ferdi'ye büyük onur! Kariyerinde bir ilki yaşadı Ferdi'ye büyük onur! Kariyerinde bir ilki yaşadı 14:08
Anadolu Efes transferi duyurdu! Anadolu Efes transferi duyurdu! 13:40
Sadettin Saran'dan FB TV tepkisi! Sadettin Saran'dan FB TV tepkisi! 13:29
Beşiktaş'ta ayrılığın nedeni ortaya çıktı! Beşiktaş'ta ayrılığın nedeni ortaya çıktı! 13:21
Golden Boy'da Arda-Kenan düellosu! Golden Boy'da Arda-Kenan düellosu! 12:52
Marsilya-PSG maçı ne zaman? Marsilya-PSG maçı ne zaman? 12:35
Daha Eski
Monaco-Metz maçı ne zaman? Monaco-Metz maçı ne zaman? 12:29
Le Havre-Lorient maçı ne zaman? Le Havre-Lorient maçı ne zaman? 12:25
Auxerre-Toulouse maçı ne zaman? Auxerre-Toulouse maçı ne zaman? 12:21
Paris FC-RC Strasbourg maçı ne zaman? Paris FC-RC Strasbourg maçı ne zaman? 12:18
İşte F.Bahçe maçının VAR'ı! İşte F.Bahçe maçının VAR'ı! 12:12
Kasımpaşa-F.Bahçe maçı detayları! Kasımpaşa-F.Bahçe maçı detayları! 11:51