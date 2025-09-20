CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de rota yeniden Dusan Vlahovic! Bedelsiz gelebilir

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de rota yeniden Dusan Vlahovic! Bedelsiz gelebilir

Yaz transfer dönemi boyunca adı özellikle Fenerbahçe ile anılan Juventus'un Sırp golcüsü Dusan Vlahovic ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, 25 yaşındaki yıldızın bedelsiz olarak transfer olabileceğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 10:26
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de rota yeniden Dusan Vlahovic! Bedelsiz gelebilir

Maaşı nedeniyle Juventus yönetiminin yaz transfer döneminde takımdan göndermek istediği Dusan Vlahovic, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile ilişkilendiriliyordu. Çeşitli liglerden çeşitli takımlar ile gerçekleşen görüşmeler sonucu Sırp oyuncu, belirlenen sürede herhangi bir takım ile el sıkışmayı başaramadı ve sezona Serie A ekibinde başladı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de rota yeniden Dusan Vlahovic! Bedelsiz gelebilir

Sezona kimsenin beklemediği bir şekilde başlangıç yapan Vlahovic, forma giydiği her 35 dakikada 1 gol kaydederek dikkatleri yeniden üstüne çekti. Bu sezon çıktığı 4 maçta 4 gol/1 asist katkısı sunan yıldız oyuncunun bu hırsının arkasında yatan sebep ise şu şekilde açıklandı...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de rota yeniden Dusan Vlahovic! Bedelsiz gelebilir

Dusan Vlahovic'in Juventus'a veda etme vakti geldiğinde öncelikli olarak gitmek istediği yerin Real Madrid olduğu aktarıldı. İtalyan ekibindeki son sezonuna giren 25 yaşındaki oyuncunun sergileyeceği performans ile devre arasında Avrupa'nın dev takımlarını peşine takmak istediği ve böylelikle Haziran ayını beklemeden transfer olarak kulübüne para kazandırmak istediği ortaya çıktı.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de rota yeniden Dusan Vlahovic! Bedelsiz gelebilir

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği haberin detaylarında geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Newcastle United'ın Vlahovic için Juventus ile iletişime geçerek bilgi aldığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de rota yeniden Dusan Vlahovic! Bedelsiz gelebilir

Öte yandan AC Milan'ın transferi çok istediği fakat gerekli finansal taahhütlerde bulunulamadığı için anlaşmanın gerçekleştirilemediği açıklandı. Juventus'tan 12 milyon Euro maaş alan Vlahovic'e Massimiliano Allegri'nin takımının sunduğu maaş teklifi 6 milyon Euro'yu geçememişti.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de rota yeniden Dusan Vlahovic! Bedelsiz gelebilir

Transfer döneminin son günlerine kadar Vlahovic için fırsat kollayan Fenerbahçe'nin ise yıldız oyuncuya 10 milyon Euro maaş teklif etmeye hazır olduğu belirtilmişti. Sarı lacivertlilerin ara transfer döneminde yeniden nabız yoklaması bekleniyor. Yıldız santrfor, herhangi bir kulüp ile anlaşma sağlanamaması durumunda Haziran 2026'da bonservisi elinde olacak.

G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi! Yedek golcü...
Türkiye-Hollanda | CANLI İZLE
DİĞER
'Aşk ve Gözyaşı'nın Meyra'sı Hande Erçel yeni rolünü anlattı: "Epik bir aşk hikayesi"
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'da görüşecek! Buluşmanın tarihi belli oldu: "Sabırsızlıkla bekliyorum"
F.Bahçe'den Talisca kararı!
İşte F.Bahçe'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
CANLI | Antalyaspor-Kayserispor maçı canlı nasıl izlenir? Hesap.com Antalyaspor - Zecorner Kayserispor maçı CANLI yayın bilgileri! CANLI | Antalyaspor-Kayserispor maçı canlı nasıl izlenir? Hesap.com Antalyaspor - Zecorner Kayserispor maçı CANLI yayın bilgileri! 10:09
Buruk'u pişman eden karar! Buruk'u pişman eden karar! 10:07
CANLI | Gençlerbirliği-Eyüpspor maçı nasıl izlenir? Gençlerbirliği-Eyüpspor maçı hangi kanalda? Gençlerbirliği Eyüpspor maçı HD, donmadan izleme linki! CANLI | Gençlerbirliği-Eyüpspor maçı nasıl izlenir? Gençlerbirliği-Eyüpspor maçı hangi kanalda? Gençlerbirliği Eyüpspor maçı HD, donmadan izleme linki! 09:47
F.Bahçe'den Talisca kararı! F.Bahçe'den Talisca kararı! 09:35
Bankalar cumartesi günü açık mı? 2025 Hafta sonu bankalar çalışıyor mu? Banka çalışma saatleri! Bankalar cumartesi günü açık mı? 2025 Hafta sonu bankalar çalışıyor mu? Banka çalışma saatleri! 09:34
İşte F.Bahçe'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i İşte F.Bahçe'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i 09:21
Daha Eski
Filenin Efeleri TRT Spor’da! Türkiye - Hollanda maçı nasıl izlenir? Türkiye-Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri TRT Spor’da! Türkiye - Hollanda maçı nasıl izlenir? Türkiye-Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? 09:01
20 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, NOW, TRT1, Star TV, TV8 yayın akışı! 20 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, NOW, TRT1, Star TV, TV8 yayın akışı! 08:47
Maçın ardından sert eleştiri! "Rezalet ötesiydi" Maçın ardından sert eleştiri! "Rezalet ötesiydi" 06:57
Iğdır FK İbrahim Üzülmez'i açıkladı! Iğdır FK İbrahim Üzülmez'i açıkladı! 00:07
Bursaspor yarı finalde! Bursaspor yarı finalde! 00:07
Iğdır FK İbrahim Üzülmez'i açıkladı! Iğdır FK İbrahim Üzülmez'i açıkladı! 00:04