TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de rota yeniden Dusan Vlahovic! Bedelsiz gelebilir

Yaz transfer dönemi boyunca adı özellikle Fenerbahçe ile anılan Juventus'un Sırp golcüsü Dusan Vlahovic ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, 25 yaşındaki yıldızın bedelsiz olarak transfer olabileceğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Maaşı nedeniyle Juventus yönetiminin yaz transfer döneminde takımdan göndermek istediği Dusan Vlahovic, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile ilişkilendiriliyordu. Çeşitli liglerden çeşitli takımlar ile gerçekleşen görüşmeler sonucu Sırp oyuncu, belirlenen sürede herhangi bir takım ile el sıkışmayı başaramadı ve sezona Serie A ekibinde başladı.
Sezona kimsenin beklemediği bir şekilde başlangıç yapan Vlahovic, forma giydiği her 35 dakikada 1 gol kaydederek dikkatleri yeniden üstüne çekti. Bu sezon çıktığı 4 maçta 4 gol/1 asist katkısı sunan yıldız oyuncunun bu hırsının arkasında yatan sebep ise şu şekilde açıklandı...
Dusan Vlahovic'in Juventus'a veda etme vakti geldiğinde öncelikli olarak gitmek istediği yerin Real Madrid olduğu aktarıldı. İtalyan ekibindeki son sezonuna giren 25 yaşındaki oyuncunun sergileyeceği performans ile devre arasında Avrupa'nın dev takımlarını peşine takmak istediği ve böylelikle Haziran ayını beklemeden transfer olarak kulübüne para kazandırmak istediği ortaya çıktı.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği haberin detaylarında geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Newcastle United'ın Vlahovic için Juventus ile iletişime geçerek bilgi aldığı belirtildi.
Öte yandan AC Milan'ın transferi çok istediği fakat gerekli finansal taahhütlerde bulunulamadığı için anlaşmanın gerçekleştirilemediği açıklandı. Juventus'tan 12 milyon Euro maaş alan Vlahovic'e Massimiliano Allegri'nin takımının sunduğu maaş teklifi 6 milyon Euro'yu geçememişti.
Transfer döneminin son günlerine kadar Vlahovic için fırsat kollayan Fenerbahçe'nin ise yıldız oyuncuya 10 milyon Euro maaş teklif etmeye hazır olduğu belirtilmişti. Sarı lacivertlilerin ara transfer döneminde yeniden nabız yoklaması bekleniyor. Yıldız santrfor, herhangi bir kulüp ile anlaşma sağlanamaması durumunda Haziran 2026'da bonservisi elinde olacak.