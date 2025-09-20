TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de rota yeniden Dusan Vlahovic! Bedelsiz gelebilir

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Google News fotomac.com.tr'ye abone olun. Abone Ol

ÖMER ÇAĞRI AKDERE

Maaşı nedeniyle Juventus yönetiminin yaz transfer döneminde takımdan göndermek istediği Dusan Vlahovic, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile ilişkilendiriliyordu. Çeşitli liglerden çeşitli takımlar ile gerçekleşen görüşmeler sonucu Sırp oyuncu, belirlenen sürede herhangi bir takım ile el sıkışmayı başaramadı ve sezona Serie A ekibinde başladı.

Sezona kimsenin beklemediği bir şekilde başlangıç yapan Vlahovic, forma giydiği her 35 dakikada 1 gol kaydederek dikkatleri yeniden üstüne çekti. Bu sezon çıktığı 4 maçta 4 gol/1 asist katkısı sunan yıldız oyuncunun bu hırsının arkasında yatan sebep ise şu şekilde açıklandı...