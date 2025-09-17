CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş'tan flaş Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Üzerimde büyük bir sorumluluk var"

Fenerbahçe takım kaptanı Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli ekibin Corendon Alanyaspor maçı öncesinde dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 20:16
Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, Corendon Alanyaspor ile oynanan Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Mert Hakan, yaptığı açıklamalarda Kerem Aktürkoğlu transferine de değindi.

İŞTE O SÖZLER

"Fenerbahçe kaptanı olarak üzerimde büyük bir sorumluluk var. Birlikteliğimizi başka yerlere çekmek isteyen insanlar oldu. Kerem Aktürkoğlu kardeşimizi karşıladığımızda da söyledim. 'Sen ben yok Fenerbahçe' var dedik. Kendimden önce Fenerbahçe'yi düşünmeye başlayalı çok oldu. İnşallah bizim birlikteliğimizi kimse bozamayacak. Şampiyonluk için hepimiz birlikte mücadele edeceğiz."

SAKATLIĞI İLE İLGİLİ

"Tam döndüm sayılmaz. 5.5 ay oldu neredeyse, 2-3 hafta sonra takımla da bölüm bölüm antrenmanlara başlayacağım. İnşallah gelecek milli takım arasından sonra oynayabilecek seviyeye geleceğim."

